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03 июня 2019, понедельник, 20:29 478
Космос 2019-06-03T20:30:02+03:00
Українські Новини
Мимо Земли пролетел двойной астероид: получены фото

Мимо Земли пролетел двойной астероид: получены фото

Двойной астероид 1999 KW4, в прошлую субботу пролетевший мимо Земли. Фото: eso.org
Двойной астероид 1999 KW4, в прошлую субботу пролетевший мимо Земли. Фото: eso.org

Ученые сфотографировали двойной астероид 1999 KW4, в прошлую субботу пролетевший мимо Земли. Снимки были сделаны с помощью телескопа VLT. Фотографии показали на сайте Европейской южной обсерватории.

Эти снимки, а также данные с других телескопов, критически важны для выработки стратегий, которые помогут нам избежать столкновения астероида с Землей, если один из них выйдет на подобный курс. В худшем случае, мы сможем предсказать, к каким последствиям приведет его падение", - отметил один из исследователей Оливье Эно.

Двойной астероид 1999 KW4, в прошлую субботу пролетевший мимо Земли. Фото: eso.orgДвойной астероид 1999 KW4, в прошлую субботу пролетевший мимо Земли. Фото: eso.org

Данный астероид сблизился с Землей, пролетев на расстоянии в  5,2 миллиона километров от ее поверхности. Это приблизительно в 13 раз больше расстояния, которая разделяет Луну и Землю.

Как сообщали Українські Новини, ранее возле Земли пролетал 40-метровый астероид.

Ранее японская миссия в космосе обстреляла астероид.

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Двойной астероид 1999 KW4, в прошлую субботу пролетевший мимо Земли. Фото: eso.org
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