Мимо Земли пролетел двойной астероид: получены фото

Ученые сфотографировали двойной астероид 1999 KW4, в прошлую субботу пролетевший мимо Земли. Снимки были сделаны с помощью телескопа VLT. Фотографии показали на сайте Европейской южной обсерватории.

Эти снимки, а также данные с других телескопов, критически важны для выработки стратегий, которые помогут нам избежать столкновения астероида с Землей, если один из них выйдет на подобный курс. В худшем случае, мы сможем предсказать, к каким последствиям приведет его падение", - отметил один из исследователей Оливье Эно.

Двойной астероид 1999 KW4, в прошлую субботу пролетевший мимо Земли. Фото: eso.org

Данный астероид сблизился с Землей, пролетев на расстоянии в 5,2 миллиона километров от ее поверхности. Это приблизительно в 13 раз больше расстояния, которая разделяет Луну и Землю.

Как сообщали Українські Новини, ранее возле Земли пролетал 40-метровый астероид.

Ранее японская миссия в космосе обстреляла астероид.