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30 августа 2020, воскресенье, 10:19 2410
Силовые структуры 2020-08-30T10:20:29+03:00
Українські Новини
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело

На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело

Ольга Фандорина
Харьковская область, Ромы, Андреевка, Нарушение равноправия

Из-за акции протеста, которая в субботу, 29 августа, произошла в пгт Андреевка Балаклейского района, правоохранители открыли дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что санкции статей предусматривают до 4 лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, 22 апреля во время оперативного совещания Марцинкив требовал в принудительном порядке вывезти из Ивано-Франковска в Закарпатье лиц цыганской национальности, что является нарушением прав человека и имеет признаки ксенофобии.

Полиция заявляет о назначении лингвистической экспертизы высказываний в адрес ромов мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

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