Селяне в Харьковской области пришли выгонять ромов. Полиции пришлось ввести спецназ

В селе Андреевка Харьковской области 29 августа полиции пришлось ввести спецназ из-за столкновений между местными селянами и ромами, которых селяне решили выгнать.

Об этом сообщает "Суспильне".

Потасовка началась с митинга, на котором местные жители потребовали от власти выселить ромов из их района, а от полиции – следить за порядком. Акция протеста переросла в драку, когда селяне попытались войти в двор ромов, и полиции пришлось ввести спецназ.

Известно, что на митинг в Андреевке вышли около 500 человек.

По данным пресс-служба полиции Харьковской области, в результате столкновений никто не пострадал. Сейчас правопорядок в Андреевке охраняют около 80 полицейских. Они оцепили дом ромов, а самих его жителей эвакуировали.

В СМИ отмечают, что драки селян с ромами происходят в этом районе не впервые. Местные жители обвиняют нацменьшинство в росте преступности в поселке.

Как сообщали Українські Новини, 22 апреля во время оперативного совещания Марцинкив требовал в принудительном порядке вывезти из Ивано-Франковска в Закарпатье лиц цыганской национальности, что является нарушением прав человека и имеет признаки ксенофобии.

Полиция заявляет о назначении лингвистической экспертизы высказываний в адрес ромов мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

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