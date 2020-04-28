Высказываний мэра Ивано-Франковска Марцинкива в адрес ромов отправили на экспертизу

Полиция заявляет о назначении лингвистической экспертизы высказываний в адрес ромов мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива. Об этом Українським Новинам сообщили в полиции Ивано-Франковской области. "Судебная экспертиза (его высказываний) назначена", - сказали в ведомстве. На данный момент результатов ее пока нет. Экспертиза должна определить, содержат ли высказывания Марцинкива нарушение прав человека и признаки ксенофобии. 22 апреля во время оперативного совещания Марцинкив требовал в принудительном порядке вывезти из Ивано-Франковска в Закарпатье лиц цыганской национальности, что является нарушением прав человека и имеет признаки ксенофобии. Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, самый высокий уровень этнических предубеждений у украинцев наблюдается к африканцам и ромам.