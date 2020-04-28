подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • Высказываний мэра Ивано-Франковска Марцинкива в адрес ромов отправили на экспертизу
28 апреля 2020, вторник, 16:08 14
Политика 2020-04-28T16:08:55+03:00
Українські Новини
Высказываний мэра Ивано-Франковска Марцинкива в адрес ромов отправили на экспертизу

Высказываний мэра Ивано-Франковска Марцинкива в адрес ромов отправили на экспертизу

Ольга Фандорина
Дискриминация, Ромы, Руслан Марцинкив, Дискриминация ромов
Руслан Марцинкив. Фото: Facebook Руслан Марцінків
Руслан Марцинкив. Фото: Facebook Руслан Марцінків

Полиция заявляет о назначении лингвистической экспертизы высказываний в адрес ромов мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Об этом Українським Новинам сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

"Судебная экспертиза (его высказываний) назначена", - сказали в ведомстве.

На данный момент результатов ее пока нет.

Экспертиза должна определить, содержат ли высказывания Марцинкива нарушение прав человека и признаки ксенофобии.

22 апреля во время оперативного совещания Марцинкив требовал в принудительном порядке вывезти из Ивано-Франковска в Закарпатье лиц цыганской национальности, что является нарушением прав человека и имеет признаки ксенофобии.

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, самый высокий уровень этнических предубеждений у украинцев наблюдается к африканцам и ромам.

Больше новостей о: Дискриминация Ромы Руслан Марцинкив Дискриминация ромов

Откроются непродовольственные магазины и парикмахерские. Как начнут ослаблять карантин в Киеве
Пожар в Чернобыльской зоне локализован
Новости
НБУ снизил лимит для переводов денег без идентификации клиентов 16:23
Высказываний мэра Ивано-Франковска Марцинкива в адрес ромов отправили на экспертизу 16:08
Пожар в Чернобыльской зоне локализован 16:05
Закрытые рынки: фермеры не могут реализовать продукцию, в магазинах возможен дефицит 15:55
Замминистра здравоохранения Ляшко доверяют почти вдвое больше, чем министру Степанову, — опрос 15:50
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, - Климент 19:18
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
больше новостей
Зеленский подписал закон об открытии рынка земли
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok