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30 августа 2020, воскресенье, 08:30 5
Lifestyle 2020-08-30T08:30:01+03:00
Українські Новини
Козероги могут столкнуться с мошенничеством, а Рыбы будут на высоте, — гороскоп от Глобы на сегодня

Козероги могут столкнуться с мошенничеством, а Рыбы будут на высоте, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на сегодня от Павла Глобы. Фото: Pixabay
Гороскоп на сегодня от Павла Глобы. Фото: Pixabay

В то время, как в субботу астролог советовал осуществлять финансовые операции и заключать соглашения, сегодня нужно больше отдыхать и не нагружать себя лишними проблемами. Подробнее об астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака на воскресенье, 30 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

День благоприятен для планирования деятельности и оценки собственного положения. Чтобы успеть выполнить все задуманное, звезды рекомендуют Овнам правильно распределить свое время.

Телец

Благоприятный день для покупок, коммерческих операций, накопления имущества. Возможны незапланированные расходы или домашние хлопоты. Постарайтесь эффективно решить все хозяйственные дела. Опыт и советы близких окажут Тельцам незаменимую помощь.

Близнецы

Вероятное снижение жизненных сил. Раздражение и усталость могут оказаться сильнее, чувство тревоги может усилиться. Только дома Близнецы смогут обрести покой и равновесие чувств.

Рак

День благоприятен для получения знаний, сосредоточения на моральных проблемах, общения. Вероятна хорошая весть или подарок, скорее всего, от любимого человека. Звезды советуют Ракам обратить внимание на здоровье.

Лев

Этот день является началом нового этапа в жизни Львов. Тенденция к изменениям проявится во многих сферах жизни. Отношения с представителями противоположного пола будут в воскресенье весьма плодотворными.

Дева

В этот день полезно заняться физическим трудом или спортом. Звезды советуют Девам подумать о делах, которые накопились за последнее время и разложить все по полочкам.

Весы

Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих обязанностей. Необходимо исключить любой риск, иначе вы можете потерять все сразу. Рассчитывайте только на себя.

Скорпион

На Скорпионов навалится множество дел. Старайтесь быть максимально сосредоточенными, чтобы ничего не упустить из виду. Вечером примите душ или посмотрите фильм — в этот день нужны будут положительные эмоции.

Стрелец

Стрельцам стоит отложить ежедневные заботы и посвятить день отдыху. Найдите время для общения с людьми, которые приятны, прогулок, хорошего фильма или книги.

Козерог

Козерогам стоит быть максимально аккуратными при оплате чего-либо в интернете. Не перечисляйте деньги на карту незнакомцам. Можете столкнуться с мошенничеством и потерять крупную сумму.

Водолей

В воскресенье звезды советуют Водолеям внимательно прислушаться к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не желательны, однако легкие занятия спортом пойдут на пользу.

Рыбы

В этот день Рыбы будут на высоте. Внимание окружающих представителям этого знака обеспечено, поэтому следует приготовиться к нему. Возможны неожиданные встречи и знакомства.

Ранее Українські Новини рассказывали об афише мероприятий на последние выходные лета.

Кроме того, синоптик дала прогноз погоды на последние выходные лета-2020.

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