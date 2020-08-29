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  • Раков ждет удачный день, а у Козерогов возможны конфликты, — гороскоп от Глобы на сегодня
29 августа 2020, суббота, 08:30 88
Lifestyle 2020-08-29T08:30:01+03:00
Українські Новини
Раков ждет удачный день, а у Козерогов возможны конфликты, — гороскоп от Глобы на сегодня

Раков ждет удачный день, а у Козерогов возможны конфликты, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на сегодня от Павла Глобы. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу астролог советовал избегать переутомления, сегодня можно осуществлять финансовые операции и заключать соглашения. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака на субботу, 29 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

В субботу у Овнов наступит благоприятный момент для смены имиджа – можно посетить парикмахера, разобрать вещи в гардеробе. Важных дел начинать не рекомендуется.

Телец

Тельцам в этот день звезды рекомендуют посетить родных и близких. Тем, у кого есть дети, стоит уделить своему ребенку в субботу больше времени. Прогулки на природе также лишними не будут.

Близнецы

Ничего не бойтесь, если хотите добиться успеха, а этот день придаст Близнецам решимости. Скорее всего в субботу представителям знака легко будет удаваться трезвое мышление, что поможет четко сформулировать свои цели и задачи.

Рак

У Раков будет хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.

Лев

День не подходит для стрижек и смены имиджа. Для одежды лучше выбирать сдержанные цвета. Не слишком стоит ожидать на помощь других. Из-за высокой занятости большинство будет заботится в первую очередь о себе.

Дева

День для Дев будет благоприятным, чтобы закатив рукава браться за то, что принято называть серыми буднями. Текущая работа и бытовые мелочи – это то, на что действительно стоит обратить внимание.

Весы

В субботу займитесь делами, которые требуют точности и внимания к деталям. Сейчас благоприятное время для важной и ответственной работы. На помощь со стороны рассчитывать не стоит – прежде всего положитесь на себя.

Скорпион

День удачный для энергозатратной, бурной деятельности. Сегодня смело воплощайте в жизнь свои эпатажные планы – есть высокие шансы на успех. Скорпионам присуща удивительная работоспособность – усталость не будет ощущаться, даже если дел будет больше, чем обычно.

Стрелец

Стрельцов ждет путешествие или оживление на работе. Также возможно повышение или улучшение отношений с коллегами. Представителям знака пора задуматься об изменениях в личной жизни – отношения нуждаются в развитии, поэтому не затягивайте с этим.

Козерог

Козерогам стоит быть осмотрительными со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, решать который у Козерогов не будет желания. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее.

Водолей

Отпустите ситуацию, дайте делам в жизни происходить естественным образом, и будете удивлены, когда увидите, как изменится реальность и насколько счастливее станете.

Рыбы

В этот день нельзя впадать в ностальгию, жаловаться и жалеть себя. Лучше действуйте рационально: что-то болит – идите к врачу, не хватает денег – ищите возможность заработать, устали – отдохните и снова принимайтесь за дела.

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