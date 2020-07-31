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31 июля 2020, пятница, 17:51 99
Силовые структуры 2020-07-31T18:15:02+03:00
Українські Новини
603 человека призваны в армию по результатам весенней призывной кампании в Киеве

603 человека призваны в армию по результатам весенней призывной кампании в Киеве

Елизавета Драбкина
Киев, КГГА, Призыв в армию, Призывники
Военные, призыв. Фото: Українське фото
Военные, призыв. Фото: Українське фото

603 человека призваны в армию по результатам весенней призывной кампании в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"Совместно с Киевским городским военным комиссариатом и районными военными комиссариатами Киев выполнил на 100% весеннюю призывную кампанию 2020-го года. 600 ребят уже выполняют свой воинский долг и только 3 - отказались. В общем весенний военный призыв прошел успешно и мы уже начали сотрудничество в рамках следующего, осеннего, призыва", - отметил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Также он сообщил, что решением Киевской городской призывной комиссии 88 призывников получили отсрочку от призыва на срочную военную службу для поступления в учебные учреждения.

В общем не явились на отправку в войска без уважительных причин 109 призывников.

Как сообщали Українськi Новини, по время весеннего призыва повестки получали граждане в возрасте от 20 лет, с 18 до 20 лет службу можно проходить по желанию.

Тем временем, в Украине хотят отменить обязательный призыв в армию и перевести Вооруженные силы на стандарты НАТО.

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