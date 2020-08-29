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29 августа 2020, суббота, 18:18 65
Общество 2020-08-29T18:18:11+03:00
Українські Новини
В Ворзеле на карантин закрыли роддом из-за роженицы с COVID-19

В Ворзеле на карантин закрыли роддом из-за роженицы с COVID-19

Кира Молчанова
Киевская область, Карантин, Роддом, Ворзель, Коронавирус в Киевской области
Карантин. Коронавирус, Маска. Дезинфекция. Фото: pexels
Карантин. Коронавирус, Маска. Дезинфекция. Фото: pexels

Родильный дом Ирпенской центральной больницы, который находится в Ворзеле Киевской области, закрыли на карантин из-за выявления у роженицы коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вынуждены закрыть на карантин роддом Ирпенской центральной больницы, что в Ворзеле", - сообщил он.

По словам заместителя мэра, в ночь на 27 августа скорая помощь доставила беременную жительницу Ворзеля с угрозой прерывания беременности, поэтому женщине нужно было экстренно сделать кесарево сечение.

Поскольку у нее была температура и признаки респираторного заболевания, ей был сделан экспресс-тест на Covid-19, который показал  отрицательный результат.

"Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР-диагностики. И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты - они, к сожалению, положительные. Поэтому в течение двух недель родильный дом будет закрыто на карантин", - сообщил Маркушин.

Также он сообщил, что 10 медиков непосредственно контактировали с больной коронавирусом, при этом 20 беременных, находившихся в это время в роддоме, с больной женщиной контактов не имели.

По словам Маркушина, 14 беременных, которые были на сохранении, выписаны домой под наблюдение семейных врачей, а врачи, контактировавшие с больной, находятся на самоизоляции.

Также он подчеркнул, что всем 30 лицам будет проведено ПЦР-тестирование, а беременные жительницы региона будут направляться на роды в Бородянскую центральную районную больницу.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 28 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 265 человек до 12 984, умерших - на 6 до 193.

27 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 481 до 116 978, количество умерших от заболевания - уменьшилось на 41 человек до 2 492 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 1,76%, новых летальных случаев - уменьшилось на 14,5%.

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