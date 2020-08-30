"Повинні знати долю близьких". У Червоному Хресті розповіли, скільки людей пропали безвісти на Донбасі

У Міжнародний день зниклих безвісти, який по всьому світу щорічно проводиться 30 серпня, Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) назвав кількість безслідно зниклих в результаті бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на пресреліз МКЧХ.

Від початку військових дій на територіях Донецької та Луганської областей пройшло вже більше ніж шість років. Як розповіли в Міжнародному Комітеті Червоного Хреста, за цей час було зареєстровано 1 500 випадків зникнень, пов’язаних зі збройним конфліктом в регіоні.

"Понад 750 зареєстрованих зниклих безвісти осіб дотепер не знайдені. З них понад 95% становлять чоловіки, а близько половини від загальної кількості зниклих безвісти є цивільними особами", — йдеться в пресреліз МКЧХ.

У Міжнародному Комітеті Червоного Хреста нагадали, що найважливішим кроком у поліпшенні й без того тяжкого становища зниклих безвісти людей стало прийняття у 2018 році Верховною Радою Закону "Про правовий статус зниклих безвісти осіб". Крім важливих юридичних визначень, які стосуються зниклих безвісти, закон передбачає створення спеціальної Комісії з питань осіб, зниклих безвісти при особливих обставинах.

Червоний Хрест закликає залучені в конфлікт сторони об’єднати зусилля і більш ефективно координувати дії, спрямовані на надання довгоочікуваних відповідей тим, хто сподівається на новини про своїх зниклих близьких.

"МКЧХ хотів би, щоб сторони швидше знаходили відповіді про долю зниклих безвісти осіб і показували, що родини таких осіб не забуті", — цитує пресслужба слова глави делегації Червоного Хреста Флоранса Жиллєтта.

Жиллєтт зазначив, що в цьому році пандемія COVID-19 завадила провести традиційне зібрання сімей зниклих безвісти осіб, проте не дивлячись на це в МКЧХ продовжують підтримувати тісні контакти з ними в такий скрутний для них час. Адже сім’ї стикаються не тільки з найсильнішими емоційними потрясіннями, але і, як правило, фінансовими труднощами, які виникають через адміністративні та юридичні проблеми.

Багато сімей, які зіткнулися з горем втрати, відзначили роль віри та молитви в здатності переживати й долати труднощі, що виникають на шляху. З цією метою співробітники МКЧХ звернулися до представників різних релігійних конфесій України з проханням суспільного визнання проблеми безвісти зниклих.

У Червоному Хресті відзначили, що представники релігії схвалили та люб’язно погодилися приєднатися до ініціативи МКЧХ, щоб сьогодні, 30 серпня, в Міжнародний день зниклих безвісти, помолитись за тих, хто безслідно зник.

Співробітники Міжнародного Комітету Червоного Хреста закликають всіх людей, родичі або близькі яких безслідно зникли в результаті бойових дій на Донбасі, звертатися за телефоном 0800-300-155 для отримання докладної інформації про те, що потрібно, щоб зареєструвати зникнення та отримати подальшу допомогу.

Як повідомляли Українські Новини 3 вересня 2020 року в прокат вийде кінострічка українського режисера Дар’ї Онищенко "Забуті", яка розповідає любовну історію, яка спалахнула в центрі збройного конфлікту на Донбасі.

Крім того, ЗМІ опублікували імена дев’яти сепаратистів, які винні у звірячих розстрілах жителів Слов’янська у 2014 році.

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