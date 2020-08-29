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29 августа 2020, суббота, 15:20 1227
Судебная власть 2020-08-29T16:00:01+03:00
Українські Новини
Обстрел автобуса под Харьковом. Первого нападавшего отправили в тюрьму на два месяца

Обстрел автобуса под Харьковом. Первого нападавшего отправили в тюрьму на два месяца

Кира Молчанова
Суд, Харьковская область, решение суда, Патриоты – За Жизнь, обстрел автобуса Патриоты – За Жизнь, Обстрел автобуса
Нападение на автобус активистов. Фото: Facebook Илья Кива
Нападение на автобус активистов. Фото: Facebook Илья Кива

В Харькове Киевский районный суд избрал меру пресечения для первого из нападавших на автобус политсилы "Патриотов — За Жизнь". Он проведет в тюрьме как минимум до 25 октября без права выйти под залог.

Об этом в субботу, 29 августа, стало известно из прямой трансляции из зала суда, передает издание "Страна".

В ответ на решение суда лидер Киевской региональной организации "Национальный корпус" Сергей Тамарин заявил, что "судья не слышит улицу и действует против закона".

Как сообщали Українські Новини, полиция задержала группу парней, которых подозревают в вооруженном нападении на автобус членов объединения "Патриоты — за жизнь" под Харьковом в Красноградском районе.

В партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" потребовали от главы МВД Арсена Авакова расследовать нападение на автобус активистов как терроризм и отправить в тставку руководителя Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко.

Позднее Президент Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на трассе Киев-Харьков.

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