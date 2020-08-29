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29 августа 2020, суббота, 12:27 20
Силовые структуры 2020-08-29T12:27:08+03:00
Українські Новини
В первые сутки закрытия границ в Украину не пустили 250 иностранцев

В первые сутки закрытия границ в Украину не пустили 250 иностранцев

Надежда Комендантова
Госпогранслужба, Иностранцы, Запрет на въезд, закрытие границы
"Борисполь". Фото: Госпогранслужба

Около 8,5 тыс. иностранцев было допущено, 250 - получили отказ на въезд в Украину за прошедшие сутки, 28 августа после того, как на месяц запретили въезд в Украину иностранцам.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"В общем, вчера на въезд в Украину проследовало 8,5 тыс. иностранцев - это те, кто подпадал под категорию исключений, которые разрешают въезд в Украину. Около 250 иностранцев получили отказ на въезд в наше государство", - сказал он.

При этом спикер Госпогранслужбы не смог ответить, какое количество хасидов смогли и не смогли въехать на территорию страны.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин запретил въезд на территорию Украины иностранцам, кроме отдельных категорий, с 00:00 28 августа по 00:00 28 сентября.

Также в Украине до ноября продлили карантин.

Тем временем Украина находится на грани второй волны коронавируса

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