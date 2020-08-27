Врачи рассказали, из-за чего появляется варикоз и как его предупредить

После того, как эксперты рассказали, из-за чего появляется гипертония и как предупредить ее появление, в среду, 26 августа, вышел выпуск ток-шоу "Хорошее здоровье на Интере" о варикозе. От этой болезни страдает 60% людей во всем мире, большинство из них – женщины. Наследственность, высокие каблуки, беременность, большие нагрузки на ноги могут спровоцировать развитие заболевания. Как уберечься от него и что делать тем, кто уже с ним столкнулся? О профилактике и методах лечения варикоза ведущий Александр Лукьяненко расспросил экспертов программы: сосудистого хирурга, врача-флеболога Бориса Коваля, кардиологa Иннy Ковалевy и диетологa Екатеринy Кондратюк.

Об этом говорится в сообщении телеканала "Интер".

"Термин "варикоз" происходит от латинского varix – "вздутие", – рассказывает Александр Лукьяненко. – Варикозное расширение вен свидетельствует об ослаблении венозной стенки. Тогда работа вен нарушается, кровь начинает циркулировать хаотично, поступая в поверхностные сосуды, и появляются характерные "паучки" – извилистые вены, которые выступают на поверхности кожи. Варикозное расширение вен часто диагностируют у людей среднего и пожилого возраста, однако довольно часто заболевание обнаруживают у 40% женщин и 10-20% мужчин старше 18 лет".

Первые проявления варикоза похожи на обычную усталость в ногах, а последствия могут оказаться тяжелыми. В группе риска – все, кто подвергается чрезмерным нагрузкам на ноги или, наоборот, вынужден длительное время находиться в сидячем положении. Кроме того, склонность к варикозному расширению вен обуславливается генетически, а также характерна для людей с лишним весом.

"Заподозрить у себя варикоз можно по тяжести в ногах, которая ощущается к вечеру, чувству распирания и жжению в нижних конечностях, – объясняет флеболог Борис Коваль. – Обязательно обращайте внимание на выпирающие вены и узелки на ногах. В этом случае необходимо обратиться за консультацией к врачу. Отсутствие своевременного лечения чревато последствиями – такими, как тромбофлебит (воспаление вены), тромбозы и хроническая венозная недостаточность. Особенно опасно возникновение тромбов в венах, пораженных варикозом. Если запустить заболевание, тромб может попасть в глубокие вены и достичь сердца, что приводит к фатальному исходу".

На ранних этапах заболевания хороший эффект дает лечебный компрессионный трикотаж. Он механически сдавливает больные вены, создает для них дополнительный каркас, благодаря чему предотвращает их растяжение и ускоряет ток венозной крови, защищая от образования тромбов. "Носить такие гольфы, чулки, колготы придется каждый день, – продолжает врач-флеболог. – Надевать их при варикозе абсолютно необходимо, если предстоит провести долгие часы стоя или сидя. Подбирают трикотаж с учетом размеров и стадии заболевания, ведь разные этапы варикоза требуют разной степени компрессии".

Программа "Хорошее здоровье на Интере", посвященная варикозу. Фото: пресс-служба

При выраженных и запущенных признаках варикоза требуется хирургическое вмешательство: удаление расширенных вен или же их склерозирование специальными препаратами. "Если следовать рекомендациям и применять профилактические мероприятия, то на время можно отдалить операцию. Однако это не восстановит поврежденные сосуды, – уточняет Борис Коваль. – Если вы хотите избавиться от измененных сосудов, придется прибегнуть к инвазивному лечению – склеротерапии, лазерному удалению венозной сетки и другим хирургическим методам. К счастью, современное оборудование позволяет выполнять указанные процедуры быстро, безболезненно и эффективно".

По мнению специалистов, лучшая профилактика варикоза – удобная обувь, правильный режим дня и сбалансированное питание.

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Больше двигаться. Движение заставляет кровь циркулировать активнее. "На здоровье ног хорошо влияют плавание и ходьба босиком, – говорит флеболог Борис Коваль. – Даже если нет возможности заниматься полноценно, всегда найдется минутка чтобы подвигать пальцами ног, приподняться на носочках пару десятков раз или сделать "велосипед". При сидячей работе нужно каждые два часа вставать и ходить 5-10 минут или прямо сидя делать простую гимнастику для ног". Давать ногам отдых. "Устали – полежите с приподнятыми ногами (на 15-20 см выше уровня сердца). Даже стоя периодически переминайтесь с ноги на ногу, перекатывайтесь с носков на пятки. И забудьте о позе сидя "нога на ногу", – советует Борис Коваль. Носить удобную обувь. "Оптимальная высота каблука – 2-3 см, – продолжает врач-флеболог. – Обувь на шпильках – только в редких случаях". Не переедать. "Нужно есть меньше жирной рафинированной пищи, больше клетчатки – такой рацион защитит от хронических запоров, провоцирующих варикоз, – говорит диетолог Екатерина Кондратюк. – В состав ежедневного рациона питания должно входить не менее 300 граммов овощей и фруктов, рыба и морепродукты, а также продукты, богатые магнием, например, орехи. Кроме того, в ежедневном меню обязательно нужны витамины С и Р, ведь именно они защищают сосуды от ломкости. Они содержатся в цитрусовых, сладком перце, смородине, луке, петрушке и укропе". Сбросить лишний вес. "Лишние килограммы – это лишняя нагрузка для сосудов ног и сердца", – предупреждает кардиолог Инна Ковалева.

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