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  • В Украине выросла задолженность по зарплатам: кому задолжали больше всех
28 августа 2020, пятница, 23:54 1164
Экономика 2020-08-29T01:15:01+03:00
Українські Новини
В Украине выросла задолженность по зарплатам: кому задолжали больше всех

В Украине выросла задолженность по зарплатам: кому задолжали больше всех

Ольга Фандорина
Зарплаты, Долги по зарплате, Задолженность по заработной плате, Задолженность по зарплате

На 1 августа 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 8,1% по сравнению с 1 июля до 3 400,492 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 августа 2020 года была зафиксирована в Донецкой области – 753,263 млн гривен, Днепропетровской – 445,931 млн гривен и Харьковской – 504,406 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 августа 2020 года:

  На 1 августа 2020 года, млн гривен в % к 01.07.2020
Всего 3 400,492 108,1
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 51,888 95,4
Промышленность 2 525,550 107,6
- Добывающая промышленность 446,897 134,3
- Обрабатывающая промышленность 1 931,190 102,3
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 84,332 117,2
- Водоснабжение; канализация, обращение с отходами 63,131 115,1
Строительство 44,735 101,0
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 30,931 112,1
Транспорт и связь 309,544 111,3
Временное размещение и организация питания 10,083 119,5
Информация и телекоммуникации 10,799 100,7
Финансовая деятельность 10,716 100,3
Операции с недвижимостью 60,695 99,5
Профессиональная, научная и техническая деятельность 255,074 112,6
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 16,653 105,9
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 5,758 97,7
Образование 19,929 104,1
Здравоохранение и социальная помощь 45,611 132,1
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 2,083 243,6
Предоставление других услуг 0,444

Кроме того, в мае задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 4,9% по сравнению с 1 мая до 3 142,792 млн гривен.

Накануне Верховная Рада начиная с сентября увеличила минимальную зарплату с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен.

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