В Украине выросла задолженность по зарплатам: кому задолжали больше всех

На 1 августа 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 8,1% по сравнению с 1 июля до 3 400,492 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 августа 2020 года была зафиксирована в Донецкой области – 753,263 млн гривен, Днепропетровской – 445,931 млн гривен и Харьковской – 504,406 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 августа 2020 года:

На 1 августа 2020 года, млн гривен в % к 01.07.2020 Всего 3 400,492 108,1 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 51,888 95,4 Промышленность 2 525,550 107,6 - Добывающая промышленность 446,897 134,3 - Обрабатывающая промышленность 1 931,190 102,3 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 84,332 117,2 - Водоснабжение; канализация, обращение с отходами 63,131 115,1 Строительство 44,735 101,0 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 30,931 112,1 Транспорт и связь 309,544 111,3 Временное размещение и организация питания 10,083 119,5 Информация и телекоммуникации 10,799 100,7 Финансовая деятельность 10,716 100,3 Операции с недвижимостью 60,695 99,5 Профессиональная, научная и техническая деятельность 255,074 112,6 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 16,653 105,9 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 5,758 97,7 Образование 19,929 104,1 Здравоохранение и социальная помощь 45,611 132,1 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 2,083 243,6 Предоставление других услуг 0,444

Кроме того, в мае задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 4,9% по сравнению с 1 мая до 3 142,792 млн гривен.

Накануне Верховная Рада начиная с сентября увеличила минимальную зарплату с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен.

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