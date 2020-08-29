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29 августа 2020, суббота, 06:13 344 Документ
Кабмин 2020-08-29T07:15:02+03:00
Українські Новини
Вице-премьер-министр второй месяц получает отпускные. Сколько заработал Резников в июле

Вице-премьер-министр второй месяц получает отпускные. Сколько заработал Резников в июле

Кира Молчанова
Кабмин, Зарплата, Алексей Резников, Зарплата чиновников
Алексей Резников. Фото: Facebook/Алексей Резников
Алексей Резников. Фото: Facebook/Алексей Резников

Заработная плата вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова за июль составила 50 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Его должностной оклад составил 50 244 гривен, отпускные - 4 917 гривен, командировочные - 2 392 гривны.

При этом, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из должностного оклада было вычтено 7 460 гривен.

Таким образом, зарплата Резникова за июль составила 50 093 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 768 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 40 325 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Резников задекларировал 19,9 млн гривен, 7 машин и 3 квартиры в Киеве. 

Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

Заработная плата вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова за июнь составила 46,5 тыс. гривен.

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