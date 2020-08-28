Назначение Сытника директором НАБУ было неконституционным, — КС

Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Большая палата Конституционного Суда Украины 28 августа приняла решение по делу по конституционному представлению 51 народного депутата относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа Президента Украины "О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины" от 16 апреля 2015 № 218/2015. Этим решением Конституционный Суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) указ Президента...", - говорится в нем.

Согласно сообщению, предметом конституционного рассмотрения в этом деле является вопрос обеспечения разделения властей и функционирования власти в рамках имеющейся формы государственного правления.

В то же время КС отметил, что в Украине только орган конституционной юрисдикции наделен соответствующими полномочиями для решения вопроса, затронутого в конституционном представлении.

Как сообщали Українські Новини, в июле зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника составила 140 824 гривны.

В день его 41-летия его оригинально поздравили с Днем рождения.

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