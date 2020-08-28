НКРЭКУ требует у поставщиков газа предоставить информацию о цене на газ на сентябрь

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обязала поставщиков газа предоставить информацию о цене на газ на сентябрь до 28 августа.

Об этом свидетельствует письмо члена НКРЭКУ Оксаны Кривенко к поставщикам газа, копией которого располагают Українські Новини.

"С целью выполнения своих полномочий подчеркиваем о необходимости предоставления информации, указанной в письме от 26.08.2020 No8948/16.2.2/7-20, а именно срочно (до 28 августа) предоставить на бумажных носителях и в электронном виде на адрес: Naumenko.l@nerc.gov.ua информацию относительно обнародования цены на газ, по которой будут осуществляться поставки природного газа бытовым потребителям в сентябре 2020 года", - говорится в нем.

Отмечается, что информация также должна быть подтверждена ссылкой на информационный ресурс, на котором опубликована соответствующая информация.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" увеличил цену на газ на сентябрь на 45% до 4,7 гривны/куб. м.

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Также "Нефтегаз" поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС.

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