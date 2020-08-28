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28 августа 2020, пятница, 15:55 455 Документ
Экономика 2020-08-28T16:45:02+03:00
Українські Новини
НКРЭКУ требует у поставщиков газа предоставить информацию о цене на газ на сентябрь

НКРЭКУ требует у поставщиков газа предоставить информацию о цене на газ на сентябрь

Григорий Яковенко
Газ, Цена на газ, НКРЭКУ, Газ для населения
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обязала поставщиков газа предоставить информацию о цене на газ на сентябрь до 28 августа.

Об этом свидетельствует письмо члена НКРЭКУ Оксаны Кривенко к поставщикам газа, копией которого располагают Українські Новини.

"С целью выполнения своих полномочий подчеркиваем о необходимости предоставления информации, указанной в письме от 26.08.2020 No8948/16.2.2/7-20, а именно срочно (до 28 августа) предоставить на бумажных носителях и в электронном виде на адрес: Naumenko.l@nerc.gov.ua информацию относительно обнародования цены на газ, по которой будут осуществляться поставки природного газа бытовым потребителям в сентябре 2020 года", - говорится в нем.

Отмечается, что информация также должна быть подтверждена ссылкой на информационный ресурс, на котором опубликована соответствующая информация.

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