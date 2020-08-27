Новый рынок газа. Какие тарифы и условия ждут украинцев

В Украине почти месяц назад открылся рынок газа, при котором граждане могут самостоятельно выбирать поставщиков голубого топлива. О том, как заработал рынок газа в Украине и чего от него ждать простым потребителям, пишет OBOZREVATEL.

Зачем нужен рынок?

Рынок газа для населения в Украине составляет 8 млрд кубометров в год, и пользуются им 12,5 млн потребителей. В то же время желающих поставлять газ населению пока не так много. Согласно данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в прошлом году с населением работали всего 37 компаний. Часть из них – региональные газовые компании, так называемые облгазсбыты. Они имели наибольшую долю рынка - 69%. Право поменять поставщика услуг семьи получили в 2015-м году, но использовать его массово не спешили. Это не странно, ведь, цена, по которой поставляли голубое топливо облгазсбыты и которую регулировало государство, всегда была ниже рыночной.

Также низкий спрос был обусловлен сложной процедурой. Нужно было письменно отказаться от услуг действующего поставщика и оплатить все задолженности. В целом, такой переход занимал от 60 до 110 дней. Сейчас же ситуация изменилась. И поменять поставщика можно буквально "в один клик":

подать заявление новому поставщику в офисе или онлайн (к заявлению прикрепить копии паспорта, ИНН, документы на право собственности / пользования жильем или последнюю платежку);

получить подтверждение о переходе, который автоматически осуществится в течение 3-21 дня.

При этом новый поставщик сам сообщит предыдущему о желании потребителя сделать такой переход. Таким образом, действующий поставщик никак не может давить на клиента и создавать ему препятствия.

Важно, что выбирать поставщика можно не только жителям частных домов, но и квартир. Ведь поставщик заключает договор не с ОСМД, а с каждым конкретным потребителем. Да, у вас и вашего соседа могут быть разные поставщики газа и соответственно – разная цена. В то же время газ поступает по одной и той же трубе, ведь обслуживанием газотранспортной системы все так же занимается облгаз. Он же взимает плату за транспортировку газа, как и прежде.

Первый опыт

Массового спроса на изменение поставщика среди населения пока нет. Многие еще не ознакомились с возможностями такой инициативы. Но есть и те, кто давно планировал разорвать отношения со старым поставщиком и совершил переход в первые дни.

Таким "пионером" среди потребителей стал общественный деятель, представитель ГО "Сила громады" из Каменского Андрей Иванченко. Он перешел из региональной газовой компании в "Газопоставляющую компанию "Нафтогаз Украины" 1 августа. К такому решению его подвигли проблемы с местным поставщиком ООО "Днепропетровскгаз Сбыт", который по мнению Андрея Иванченко, неправомерно начислял потребителям температурный коэффициент. Этот коэффициент ввели еще в конце 2018-го. Таким образом, поставщики якобы компенсировали разницу между объемами, которые они предоставляют потребителю и теми, которые фиксируют счетчики. Но многие посчитали такую инициативу очередным способом сверхзаработка на потребителях.

"В "Днепропетровскгаз Сбыте" у меня остались долги, которые возникли вследствие неправомерного начисления по температурным коэффициентам. Сейчас АМКУ и НКРЭКУ судятся с облгазами за их отмену. Каждый раз, оплачивая счета, я писал замечание в электронном кабинете, что прошу не начислять мне этот коэффициент, потому как сомневаюсь в его правомерности. Этот вопрос рассматривает суд. Если суд признает их правомерными – я все оплачу. Но облгазы начисляют этот коэффициент всем.

Следствием желания монополиста стянуть с меня коэффициенты является потеря меня как клиента. Это рынок, и я люблю рыночные отношения", - отметил потребитель.

Андрей Иванченко подчеркивает, что процедура была простой, он потратил примерно час на заявку. Еще две недели ее рассматривали. В это время ему несколько раз звонили из компании, чтобы выяснить причину долга предыдущему поставщику, так же он предоставил компании и письменное объяснение. К слову, ценовое предложение "Нафтогаза" не отличалось.

"Я очень надеюсь, что рынок газа позволит мне как потребителю получить более качественную услугу. Если появится второй, третий и больше поставщиков, они будут вынуждены давать стандарты, которые удержат потребителей. Это и качество обслуживания, и реакция на жалобы".

Рынок без цен

Если вы решили выбрать нового поставщика газа, прежде всего нужно:

проверить, есть ли у него действующая лицензия (сделать это можно через сайт НКРЭКУ);



поинтересоваться, есть ли у компании опыт работы на рынке;



уточнить, есть ли сервисы поддержки, работает ли колл-центр или отделение в вашем городе;



проанализировать ценовое предложение и условия оплаты.

Правда, пока ориентироваться на цены достаточно сложно. Поставщики газа почему-то не спешат оглашать ценовые предложения, хотя и должны публиковать на своем сайте цену на газ на следующий месяц за 5 дней до конца текущего. Другими словами, цена на август должна была появиться еще в июле, но ее до сих пор нет.

"Сейчас цену озвучили лишь одна-две компании, – рассказывает директор "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович. – К нашему регулятору уже поступили обращения по этому вопросу. У нас 12 миллионов домохозяйств, и большинство из них пользуются газом, не зная цены. Это нарушение рыночных условий".

К слову, для помощи потребителю в ближайшем будущем создадут сразу несколько платформ, где люди смогут отслеживать и сравнивать ценовые предложения компаний-поставщиков.

Также, по мнению Максима Рабиновича, должна быть создана и единая база клиентов. Чтобы информация о потреблении была доступна и потребителю, и поставщику:

"Если вы меняете поставщика сейчас, вы не заберете с собой историю потребления, потому что он вам ее не отдаст. Во всем мире существует единая база клиентов. Она позволяет всем поставщикам вместе с клиентом получить справку его годового потребления. Это позволяет и клиенту анализировать свое потребление, и поставщику более направленно формулировать предложение", – объясняет эксперт.

Такая база клиентов поможет поставщикам в борьбе с недобросовестными потребителями, предполагает аналитик Украинской энергетической биржи Оксана Запорожская: "Со временем единая клиентская база учета потребителей газа превратится в бюро кредитных историй, новый поставщик сможет оценить для себя все риски по обслуживанию недобросовестного клиента-должника".

Почему нет конкуренции?

Для снижения цен и повышения качества услуг должна быть конкуренция за потребителя. Сейчас на рынке газа для населения всего 37 игроков. Но Максим Рабинович прогнозирует, что уже к концу года их станет на 10-15 больше. В то же время до сих пор в более выгодной ситуации находятся облгазсбыты.

"Нужно решить вопрос равноудаленности облгазов от всех поставщиков. – утверждает эксперт. – Мы понимаем, что исторически облгаз и облсбыт – это была одна компания, которую разделили. Сейчас есть компании, которые обслуживают сети и компании, которые поставляют газ. Чтобы у поставщиков были разнообразные предложения и конкуренция, со стороны регулятора важно контролировать процесс, когда облгазы не помогают облсбытам работать неконкурентно. Наш опыт показывает, что большинство малого и среднего бизнеса работают с облсбытами. Потому что если они хотят поменять поставщика, уже завтра у них будет аварийка облгаза, которая отрубит весь газ. Этот вопрос на повестке у регулятора".

В то же время Оксана Запорожская отмечает и не совсем равные условия у самой "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины": "Доступ к относительно дешевому ресурсу самой большой добывающей компании в Украине остается фактически у "Нафтогаза". Нужно, чтобы часть этого ресурса была представлена на бирже для получения свободного доступа к нему всех участников рынка. Ведь цена ресурса газа является основной для формирования конечной цены для клиента. Тогда будет присутствовать реальная конкуренция".

Что с ценой?

Больше всего в новом рынке украинцев интересует вопрос цены. Ведь вместе с появлением свободного рынка государство отменило PSO (специальные обязательства "Нафтогаза" продавать газ для нужд населения и теплокоммунэнерго по фиксированной цене). Цену на газ больше не будут занижать, и у нее есть все шансы, чтобы существенно возрасти. Но Оксана Запорожская уверяет, если цена и возрастет, то дело не в рынке:

"В ценообразовании будет присутствовать импортный паритет, но он присутствовал в цене поставок для населения и до 1 августа. Цена возрастет потому, что меняется сезон. Как правило, это происходит с приближением зимы. В каких границах она будет находится – сейчас сказать сложно, но ожидаемо, что ее уровень будет ниже, чем прошлой зимой. Ныне сформированы высокие запасы природного газа в хранилищах, а на снижение спроса повлияла пандемия коронавируса", – подчеркнула Запорожская.

К слову, если поставщик ставит слишком высокую цену, и вы считаете ее необоснованной, то можете перейти к другой компании. Тогда из-за своего желания заработать сверх нормы он потеряет клиента. Рано или поздно это подтолкнет газсбыты к более гибкой ценовой политике.

Как сообщали Українські Новини, платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше.

Также в последний месяц лета в Украине изменились правила на рынке поставок газа для населения, "Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифов и повысил цены.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости