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01 августа 2020, суббота, 11:00 208
Экономика 2020-08-01T11:15:02+03:00
Українські Новини
Министр экономики в июне получил зарплату наравне со своими замами

Министр экономики в июне получил зарплату наравне со своими замами

Кира Молчанова
Зарплата, Игорь Петрашко, министр экономики, Зарплата чиновников
Игорь Петрашко. Скриншот телеканала
Игорь Петрашко. Скриншот телеканала "Рада"

Заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко за июнь составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 47,2 тыс. до 97,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Петрашко в июне, составила 47 230 гривен.

Зарплата заместителей министра Тараса Высоцкого - 47 230 гривен, Светланы Панаиотиди - 47 230 гривен, Дмитрия Романовича - 97 720 гривен (из них 50 490 гривен - выплаты, рассчитанные из средней заработной платы, которые не ограничиваются), заместителя - торгового представителя Тараса Качки - 47 230 гривен, Юлии Свириденко - 47 230 гривен, Сергея Глущенко - 97 720 гривен (из них 50 490 гривен - выплаты, рассчитанные из средней заработной платы, которые не ограничиваются), Игоря Дядюры - 47 230 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителя генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко.

Месячный оклад за май министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко составил 47 230 грн., его заместителей – от 47,2 тыс. до 97 тыс. гривен, государственного секретаря – 132 тыс. гривен.

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