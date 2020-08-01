Министр экономики в июне получил зарплату наравне со своими замами

Заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко за июнь составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 47,2 тыс. до 97,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Петрашко в июне, составила 47 230 гривен.

Зарплата заместителей министра Тараса Высоцкого - 47 230 гривен, Светланы Панаиотиди - 47 230 гривен, Дмитрия Романовича - 97 720 гривен (из них 50 490 гривен - выплаты, рассчитанные из средней заработной платы, которые не ограничиваются), заместителя - торгового представителя Тараса Качки - 47 230 гривен, Юлии Свириденко - 47 230 гривен, Сергея Глущенко - 97 720 гривен (из них 50 490 гривен - выплаты, рассчитанные из средней заработной платы, которые не ограничиваются), Игоря Дядюры - 47 230 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителя генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко.

Месячный оклад за май министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко составил 47 230 грн., его заместителей – от 47,2 тыс. до 97 тыс. гривен, государственного секретаря – 132 тыс. гривен.