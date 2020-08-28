В последние летние выходные вернется жара. Прогноз погоды на 29 августа

В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика

Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45

Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30

Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов 09:10