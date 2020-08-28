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28 августа 2020, пятница, 21:00 415
Общество 2020-08-28T22:00:01+03:00
Українські Новини
В последние летние выходные вернется жара. Прогноз погоды на 29 августа

В последние летние выходные вернется жара. Прогноз погоды на 29 августа

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Лето. Фото: Валерия Назаренко
Лето. Фото: Валерия Назаренко

29 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +26…+31 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +30…+32 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +30…+32 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +26…+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градус, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

28 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+25 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной пожароопасности.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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