В последние летние выходные вернется жара. Прогноз погоды на 29 августа

29 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +26…+31 градус. В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +17…+22 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +30…+32 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +30…+32 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +24…+29 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +26…+31 градус. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +27…+32 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градус, днем +25…+30 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов. 28 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+25 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус. Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной пожароопасности. Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.