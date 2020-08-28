Гражданин Китая шпионил в Днепропетровской области. Верховный Суд подтвердил приговор к 10 годам тюрьмы

Верховный Суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций в отношении гражданина КНР, который был приговорен к 10 годам лишения свободы за шпионскую деятельность.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Верховный суд согласился с доводами Офиса генерального прокурора и признал наказание справедливым.

В суде доказано, что профессор Сианьского научно-исследовательского института современной химии проводил шпионскую деятельность в Днепропетровской области.

Он организовал на территории области сбор научно-технической и технологической документации в области боевого ракетостроения с целью передачи иностранной организации информации, составляющей государственную тайну Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году прокуратура направила в суд обвинение китайца и украинца за вербовку женщин в сексуальное рабство в Харькове.

Кроме того, трех российских дипломатов выдворили из Словакии и обвинили в причастности к убийству.



Ранее суд арестовал пойманного на шпионаже генерал-майора СБУ Шайтанова.

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