Гражданин Китая шпионил в Днепропетровской области. Верховный Суд подтвердил приговор к 10 годам тюрьмы

Верховный Суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций в отношении гражданина КНР, который был приговорен к 10 годам лишения свободы за шпионскую деятельность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини. Верховный суд согласился с доводами Офиса генерального прокурора и признал наказание справедливым. В суде доказано, что профессор Сианьского научно-исследовательского института современной химии проводил шпионскую деятельность в Днепропетровской области. Он организовал на территории области сбор научно-технической и технологической документации в области боевого ракетостроения с целью передачи иностранной организации информации, составляющей государственную тайну Украины. Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году прокуратура направила в суд обвинение китайца и украинца за вербовку женщин в сексуальное рабство в Харькове.Кроме того, трех российских дипломатов выдворили из Словакии и обвинили в причастности к убийству. Ранее суд арестовал пойманного на шпионаже генерал-майора СБУ Шайтанова.