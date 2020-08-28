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28 августа 2020, пятница, 11:12 13
Силовые структуры 2020-08-28T11:14:45+03:00
Українські Новини
Чиновник ГосЧС задержан по подозрению в вымогательстве $70 тыс.

Чиновник ГосЧС задержан по подозрению в вымогательстве $70 тыс.

Елизавета Драбкина
СБУ, Вымогательство, ГосЧС
ФСБУ задержала чиновника ГосЧС по подозрению в вымогательстве $70 тыс. Фото: СБУ
ФСБУ задержала чиновника ГосЧС по подозрению в вымогательстве $70 тыс. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве должностное лицо  Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который, совместно с двумя посредниками подозревается в вымогательстве и получении 70 тыс. долларов взятки за выдачу разрешительной документации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что сотрудник департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций требовал деньги от представителя крупного предприятия за содействие в выдаче экспертного заключения противопожарного состояния производственного объекта площадью более 5 тыс. кв. м без фактического выезда эксперта, а  также за регистрацию декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности.

Чиновник привлек к сделке двух знакомых в качестве посредников.

Сотрудники СБУ задокументировали передачу посредникам первой части взятки в размере 10 тыс. долларов и задержали их с привлечением бойцов спецподразделения "А" вблизи ресторана в центре Киева после получения оставшейся суммы.

Должностное лицо ГосЧС было задержано в рабочем кабинете, у него обнаружено 1,2 тыс. долларов первого "транша".

В ходе санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов производства правоохранители изъяли вещи, которые имеют доказательственное значение.

Сейчас планируется сообщить всем фигурантам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки), ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 1 ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса, и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ выявила миллионные присвоения госсредств при закупке товарно-материальных ценностей для "Укрзализныци".

Ранее СБУ вместе с британцами разоблачили крупную международную сеть хакеров.

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