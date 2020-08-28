У Дев карьерные успехи, а Весам нужно позаботиться о здоровье, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как в четверг астролог заявлял, что работа будет получаться механически и не потребует много творческих усилий, сегодня стои избегать серьезного переутомления, но важно не терять бдительность и веру в собственный успех. Подробне о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в пятницу, 28 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

Овны в пятницу могут на работе начинать реализацию давнего запланированного проекта. Звезды предупреждают, что физические нагрузки в этот день грозят травмами, поэтому будьте осторожными.

Телец

Вероятно, Тельцы в этот день начнут терять энергию, накопленную в течение предыдущего времени. Не позволяйте эмоциям взять верх над здравым смыслом.

Близнецы

День обещает быть удачным в деловом и финансовом плане. Можете воплощать в жизнь новые проекты, заключать серьезные соглашения и подписывать важные договоры.

Рак

В пятницу не лучший период для общения с малознакомыми людьми, впрочем идеально подходит для людей, занимающихся творчеством.

Лев

В этот день Львов ждут существенные финансовые поступления, поэтому лучше приобрести что-то действительно необходимое. Астролог советует в пятницу завершить начатые дела.

Дева

Этот день Девам принесет неожиданные карьерные успехи. Вы трудолюбивы и заслуживаете повышения, впрочем из-за своей скромности упускаете такую выгоду.

Весы

Весам стоит уделить время заботе о своем здоровье. В последнее время работа и дом отнимает много ваших сил, поэтому представителям знака нужно немного сбавить темпы, чтобы не выгореть эмоционально.

Скорпион

Избегайте соблазнов, даже, если кажется, что о слабостях никто не узнает. Подумайте обо всем, что можете потерять, если не сумеете сдержать себя. Восстановить доверие к себе будет непросто.

Стрелец

День обещает быть спокойным. Пришло время отдохнуть от напряженных действий. Дайте себе отдых и дважды подумайте, стоит ли себя нагружать дополнительной работой.

Козерог

Звезды советуют отложить решение серьезных дел, встречи и финансовые сделки, как минимум до завтра. В пятницу благополучный период для генеральной уборки. Выбросьте из своей жизни хлам.

Водолей

Астролог обещает Водолеям встречи, которые принесут радость. Возможны новые яркие знакомства и свидания. Лучше всего дела будут удаваться во второй половине дня, когда ваша творческая энергия будет на высоте.

Рыбы

Рыбы в пятницу могут почувствовать обессиленность к концу дня. Впрочем у представителей знака появится решимость решить давние вопросы. Звезды предупреждают, что нерешительность может создать проблемы.

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