Близнецов ждет успешный день, а у Раков не будет времени на отдых, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как в среду астролог советовал относиться к делам без спешки и работать на результат, сегодня работа будет получаться механически работа и не потребует много творческих усилий. Подробно об астрологическом прогнозе на четверг, 27 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

Вероятно, Овнам придется прибегнуть к пересмотру бюджета, в частности пересмотреть лимит допустимых расходов. Некоторым представителям знака представится возможность взяться за дополнительную работу. Это поможет сбалансировать финансовое положение.

Телец

Тельцы смогут облегченно выдохнуть после неприятного и серьезного разговора, который уже давно назревал. Свободное время уделите себе и собственным желаниям.

Близнецы

Смело беритесь за реализацию задуманного сегодня – успех будет на вашей стороне. Впрочем, не забывайте об осторожности, внимательно ко всему относитесь.

Рак

У трудолюбивых Раков в четверг не будет времени на отдых. Им понадобится привлечь всю ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.

Лев

Львам в четверг может выпасть возможность выбрать себе союзников в деле на ближайшие месяцы – тщательно взвешивайте все и постарайтесь не принимать импульсивных решений.

Дева

Близкие люди могут приставать к Девам с советами – постарайтесь их выслушать. Есть высокие шансы, что услышите в их словах подсказку, в которой давно нуждались.

Весы

Весам в четверг стоит во всем соблюдать меру и внимательно наблюдать за состоянием дел, которые происходят вокруг. Вероятно, что в голову придет содержательная и плодотворная идея, реализацию которой представители знака смогут начать уже со дня на день.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионам будет легко прибегать к знакомству с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

Стрелец

Важные вопросы Стрельцам удастся обсудить при непринуждённых обстоятельствах, что изрядно добавит вдохновения. Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.

Козерог

Неожиданная ситуация может выбить Козерогов из привычного ритма – сохраняйте спокойствие, все наладится. Если не знаете как действовать, вспомните, что у вас есть люди, на которых можно положиться. Среди близких людей есть тот, кто точно понимает представителей этого знака и сможет помочь или хотя бы успокоить.

Водолей

В четверг Водолеям будет везти в разговоре с лицами противоположного пола. Им присуща изрядная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям.

Рыбы

Сейчас благоприятное время для работы с бумагами, а не для деловых переговоров. Поэтому если есть возможность их перенести – то лучше так и сделайте.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют погодные экстримы осенью-2020.

Ранее сообщалось о том, что принесет август всем знакам зодиака.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости