В Японии казнили иностранца через 16 лет после совершения преступления

В Японии повесили 40-летнего гражданина Китая Вэй Вэя за убийство семьи, совершенное в 2003 году вместе с двумя сообщниками. Об этом передает ВВС.

Отмечается, что преступники пытались ограбить дом бизнесмена в Фукуоке. Во время нападения они задушили самого предпринимателя и его малолетних детей (8 и 11 лет), а жену утопили в ванной. Позже они вывезли тела убитых и сбросили их в залив Хаката.

Сообщники Вэя бежали в Китай, где в 2005 году одного из них казнили, второго приговорили к пожизненному заключению. Министр юстиции Масако Мори заявила, что она подписала приговор Вэй Вэя "после тщательного рассмотрения".

"Это чрезвычайно жестокий случай, когда счастливо живущие члены семьи, включая двух детей, были убиты по действительно эгоистичным причинам", — сказала она.

Как пишет издание, в последний раз в Японии был казнен гражданин Китая за убийство трех своих сограждан. Это произошло в 2009 году. Всего на данный момент в Японии в камерах смертников своей казни ожидают около 100 человек. В прошлом году казнили 15 человек, в том числе 13 членов секты "Аум Синрике", устроивших теракт в токийском метро в 1995 году.

Как сообщали Українські Новини, в США намерены возобновить проведение смертных казней.

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