Впервые за 17 лет в США возобновили смертную казнь. К смерти приговорили 4 преступников

В Соединенных штатах, где ранее прошли протесты против расизма из-за убийства Джорджа Флойда, впервые с 2003 года возобновили смертную казнь на федеральном уровне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции США.

Как передает ведомство, генеральный прокурор страны Уильям Барр уже распорядился привести к высшей мере наказания четырех человек.

Четверо преступников были приговорены к смертной казни за убийство детей. Кроме того, двое из них были обвинены за изнасилование несовершеннолетних. Таким образом, казни были запланированы на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа текущего года.

По словам генерального прокурора, все преступники прошли судебное разбирательство в соответствии Конституции и законам США.

"Четыре убийцы, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полный судебное разбирательство согласно нашей Конституции и законов. Мы обязаны жертвам этих чудовищных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия", - заявил Барр.

Смертная казнь применяется в США в некоторых штатах. Конгресс США установил, что такая мера наказания может применяться только в отношении преступников, совершивших жестокие убийства с отягчающими обстоятельствами.

В последний раз казнь в США проводилась в 2003 году. С того времени действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков.

Также в Японии казнили иностранца через 16 лет после совершения преступления.