За год власть предала людей, которые голосовали за нее на парламентских выборах, – Бойко

Сопредседатель фракции в Верховной Раде Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя год работы парламента 9-го созыва, заявил, что за год власть предала людей, которые голосовали за нее на парламентских выборах.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Это был год больших разочарований. Парламент начинал свою деятельность с уровня доверия в 60%, сегодня ему доверяют около 10% граждан. Это уже показатель того, что парламент так и не выполнил своей главной задачи – работать для людей, решать проблемы тех, кто его избирал", – отметил Бойко.

По его словам, вместо законов, направленных на улучшение экономической и социальной жизни страны и людей, монобольшинство запустило "турборежим" для удовлетворения требований своих зарубежных хозяев.

"Так, без учета мнения людей, без референдума, ночью, была продана украинская земля. В разгар эпидемии легализовали казино. Если мы выступали против каких-то антинародных законопроектов, они протаскивали их с нарушением Регламента", – подчеркнул народный депутат.

Юрий Бойко отметил, что парламент за год ничего не сделал для мира и поддержки экономики.

"Ничего не сделано для поддержки промышленности, предпринимательства, и, самое главное, так и не была начата работа над законами, предусмотренными Минскими соглашениями. "Слуги народа" и их сателлиты за парламентский год ничего не сделали для мира на Донбассе", – подчеркнул Бойко.

По мнению сопредседателя фракции ОПЗЖ, сочетание некомпетентности, безответственности и непрофессионализма провластных депутатов уже привело к кризисным явлениям не только в парламенте, но и стране в целом.

"Сегодня парламент нуждается в другой, действенной повестке дня – достижение мира и внесение новых изменений в бюджет. Необходимо принимать законы для предотвращения кризиса, поддержки экономики и помощи украинским семьям. У страны есть шанс прекратить войну, избежать кризиса и нищеты. И задача президента, правительства, всех парламентских фракций – работать так, чтобы этот шанс реализовать", – резюмировал Юрий Бойко.

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