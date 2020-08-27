подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 августа 2020, четверг, 14:39 18
Верховная Рада и партии 2020-08-27T14:39:24+03:00
Українські Новини
За год власть предала людей, которые голосовали за нее на парламентских выборах, – Бойко

За год власть предала людей, которые голосовали за нее на парламентских выборах, – Бойко

Павел Твердохлиб
Слуга народа, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции в Верховной Раде Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя год работы парламента 9-го созыва, заявил, что за год власть предала людей, которые голосовали за нее на парламентских выборах.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Это был год больших разочарований. Парламент начинал свою деятельность с уровня доверия в 60%, сегодня ему доверяют около 10% граждан. Это уже показатель того, что парламент так и не выполнил своей главной задачи – работать для людей, решать проблемы тех, кто его избирал", – отметил Бойко.

По его словам, вместо законов, направленных на улучшение экономической и социальной жизни страны и людей, монобольшинство запустило "турборежим" для удовлетворения требований своих зарубежных хозяев.

"Так, без учета мнения людей, без референдума, ночью, была продана украинская земля. В разгар эпидемии легализовали казино. Если мы выступали против каких-то антинародных законопроектов, они протаскивали их с нарушением Регламента", – подчеркнул народный депутат.

Юрий Бойко отметил, что парламент за год ничего не сделал для мира и поддержки экономики.

"Ничего не сделано для поддержки промышленности, предпринимательства, и, самое главное, так и не была начата работа над законами, предусмотренными Минскими соглашениями. "Слуги народа" и их сателлиты за парламентский год ничего не сделали для мира на Донбассе", – подчеркнул Бойко.

По мнению сопредседателя фракции ОПЗЖ, сочетание некомпетентности, безответственности и непрофессионализма провластных депутатов уже привело к кризисным явлениям не только в парламенте, но и стране в целом.

"Сегодня парламент нуждается в другой, действенной повестке дня – достижение мира и внесение новых изменений в бюджет. Необходимо принимать законы для предотвращения кризиса, поддержки экономики и помощи украинским семьям. У страны есть шанс прекратить войну, избежать кризиса и нищеты. И задача президента, правительства, всех парламентских фракций – работать так, чтобы этот шанс реализовать", – резюмировал Юрий Бойко.

Больше новостей о: Слуга народа Владимир Зеленский Юрий Бойко ОПЗЖ

Заболеваемость коронавирусом растет второй день подряд
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов
Новости
За год власть предала людей, которые голосовали за нее на парламентских выборах, – Бойко 14:39
СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали 600 тыс. человек 14:35
В Киевской области при хорошей погоде большинство уроков будут проходить на улице, — Володин 14:24 Инфографика
Офис Президента отредактировал видео концерта ко Дню Независимости, чтобы скрыть нарушения, — СМИ 14:23
Мужчине сообщили о подозрении в поджоге автомобиля редакции программы "Схемы" 14:18
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Сотрудника СБУ назначили черкасским губернатором 17:26
больше новостей
Карантин в Украине снова продлили. На сколько и что запрещено
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok