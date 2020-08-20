Цены растут, экономика падает, – Бойко потребовал отставки правительства

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя очередные заимствования власти, которые погружают страну во все больший экономический кризис и долговую яму, заявил, что если правительство не знает, как восстановить реальный сектор экономики, то оно должно уйти в отставку.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Когда весь мир боролся с пандемией – вместо поддержки своих граждан и экономики власть обслуживала международных финансовых спекулянтов. 200 млрд гривен, что сопоставимо с третью расходов госбюджета, в 1-м полугодии ушли на выплаты по кредитным обязательствам, а не помощь людям и поддержку экономики. А это каждая третья бюджетная гривня", – подчеркнул Бойко.

"Работая" без программы, они не в состоянии выполнить даже тот план, который сами себе нарисовали.

"За 1-е полугодие 2020 года план доходов госбюджета недовыполнен на 38 млрд гривен, план расходов – на 51 млрд. Экономика продолжает коллапсировать. Реальный ВВП упал на 6,7%, промышленность – на 8,3%, импорт – на 19,7%. Иностранные инвестиции, несмотря на все законы про инвестнянь, – уходят из Украины. А правительство не просто ничего не делает, чтобы изменить ситуацию, они не знают и не понимают, как и что нужно делать. Очередной кредит не спасет экономику нашей страны", – сказал народный депутат.

Бойко подчеркнул, что пора прекращать эти эксперименты над страной и людьми.

"Люди уже устали наблюдать за этой молодой командой. Цены растут, социальной защиты никакой, промышленность и экономика не работают, а власть все занимает и занимает деньги, накидывая долговую удавку на украинских граждан. Нужно прекратить политику бездумных кредитов и принять меры по восстановлению реального сектора экономики. Если правительство не знает, как с этим справиться – оно должно уйти в отставку", – резюмировал Юрий Бойко.

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