подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 августа 2020, четверг, 16:17 20
Верховная Рада и партии 2020-08-20T16:30:01+03:00
Українські Новини
Цены растут, экономика падает, – Бойко потребовал отставки правительства

Цены растут, экономика падает, – Бойко потребовал отставки правительства

Павел Твердохлиб
Кабмин, Отставка правительства, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя очередные заимствования власти, которые погружают страну во все больший экономический кризис и долговую яму, заявил, что если правительство не знает, как восстановить реальный сектор экономики, то оно должно уйти в отставку.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Когда весь мир боролся с пандемией – вместо поддержки своих граждан и экономики власть обслуживала международных финансовых спекулянтов. 200 млрд гривен, что сопоставимо с третью расходов госбюджета, в 1-м полугодии ушли на выплаты по кредитным обязательствам, а не помощь людям и поддержку экономики. А это каждая третья бюджетная гривня", – подчеркнул Бойко.

"Работая" без программы, они не в состоянии выполнить даже тот план, который сами себе нарисовали.

"За 1-е полугодие 2020 года план доходов госбюджета недовыполнен на 38 млрд гривен, план расходов – на 51 млрд. Экономика продолжает коллапсировать. Реальный ВВП упал на 6,7%, промышленность – на 8,3%, импорт – на 19,7%. Иностранные инвестиции, несмотря на все законы про инвестнянь, – уходят из Украины. А правительство не просто ничего не делает, чтобы изменить ситуацию, они не знают и не понимают, как и что нужно делать. Очередной кредит не спасет экономику нашей страны", – сказал народный депутат.

Бойко подчеркнул, что пора прекращать эти эксперименты над страной и людьми.

"Люди уже устали наблюдать за этой молодой командой. Цены растут, социальной защиты никакой, промышленность и экономика не работают, а власть все занимает и занимает деньги, накидывая долговую удавку на украинских граждан. Нужно прекратить политику бездумных кредитов и принять меры по восстановлению реального сектора экономики. Если правительство не знает, как с этим справиться – оно должно уйти в отставку", – резюмировал Юрий Бойко.

Больше новостей о: Кабмин Отставка правительства Юрий Бойко ОПЗЖ

Выборы в 18 общинах на Донбассе отменили из-за боя...
Возле "Суспильного ТВ" поют "Смуглянку" в знак про...
Наибольшее количество замов у Петрашко и Малюськи ...
Правительство Ливана ушло в отставку из-за народны...
Чиновников командования Медсил ВСУ разоблачили в получении "отката" в 1 миллион гривен
СБУ раскрыла схему воровства госсредств в "Укрзализныце" на более 60 млн гривен
Новости
В Харькове задержан израильтянин, торговавший оружием 16:32
Гривна резко подешевела: официальный курс нацвалюты на длинные выходные 16:30
Цены растут, экономика падает, – Бойко потребовал отставки правительства 16:17
Наибольшее количество замов у Петрашко и Малюськи – по 9, наименьшее у Криклия и Ткаченко – по 3 16:05 Инфографика
В Херсонской области выявили 2 случая туляремии 16:01
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
Как не запутаться, где собственные деньги, а где банковские? НБУ обязал банки раскрывать размер кредитного лимита 05:15
больше новостей
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов 11:00
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Генпродюсер "Суспильного" назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага" 11:23
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
"Кузница на Рыбальском" не платит по кредиту под госгарантии Укрэксимбанку с начала года 11:18
больше новостей
Очередной антирекорд. В Киеве за сутки коронавирусом заразились 227 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok