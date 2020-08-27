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27 серпня 2020, четвер, 14:39 11
Верховна Рада і партії 2020-08-27T15:30:02+03:00
Українські Новини
За рік влада зрадила людей, які голосували за неї на парламентських виборах, – Бойко

За рік влада зрадила людей, які голосували за неї на парламентських виборах, – Бойко

Павло Твердохліб
Володимир Зеленський, Юрій Бойко, Слуга народу, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції у Верховній Раді України "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи рік роботи парламенту 9-го скликання, заявив, що за рік влада зрадила людей, які голосували за неї на парламентських виборах.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Це був рік великих розчарувань. Парламент починав свою діяльність з рівня довіри у 60%, сьогодні йому довіряють близько 10% громадян. Це вже показник того, що парламент так і не виконав свого головного завдання – працювати для людей, вирішувати проблеми тих, хто його обирав", – зазначив Бойко.

За його словами, замість законів, спрямованих на поліпшення економічного і соціального життя країни та людей, монобільшість запустила "турборежим" для задоволення вимог своїх іноземних господарів.

"Так, без урахування думки людей, без референдуму, вночі, була продана українська земля. У розпал епідемії легалізували казино. Якщо ми виступали проти якихось антинародних законопроектів, вони протягували їх з порушенням Регламенту", – підкреслив народний депутат.

Юрій Бойко зазначив, що парламент за рік нічого не зробив для миру і підтримки економіки.

"Нічого не зроблено для підтримки промисловості, підприємництва, і, найголовніше, так і не було розпочато роботу над законами, передбаченими Мінськими угодами. "Слуги народу" та їхні сателіти за парламентський рік нічого не зробили для миру на Донбасі", – підкреслив Бойко.

На думку співголови фракції ОПЗЖ, поєднання некомпетентності, безвідповідальності та непрофесіоналізму провладних депутатів вже призвело до кризових явищ не лише в парламенті, але й країні в цілому.

"Сьогодні парламент потребує іншого, дієвого порядку денного – досягнення миру і внесення нових змін до бюджету. Необхідно приймати закони для запобігання кризі, підтримки економіки і допомоги українським сім'ям. У країни є шанс припинити війну, уникнути кризи та зубожіння. І завдання президента, уряду, всіх парламентських фракцій – працювати так, щоб цей шанс реалізувати", – резюмував Юрій Бойко.

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