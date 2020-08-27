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27 августа 2020, четверг, 14:18 949
Силовые структуры 2020-08-27T14:45:01+03:00
Українські Новини
Мужчине сообщили о подозрении в поджоге автомобиля редакции программы "Схемы"

Мужчине сообщили о подозрении в поджоге автомобиля редакции программы "Схемы"

Елизавета Драбкина
Радио Свобода, Поджог, Поджог автомобиля, Расследование
Сгорел автомобиль журналистов
Сгорел автомобиль журналистов "Схем". Фото: facebook.com/mixailotkach

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в поджоге автомобиля редакции программы "Схемы:коррупция в деталях".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством Броварской местной прокуратуры сообщено о подозрении лицу по факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины)", - сказано в нем.

По данным следствия, ночью 17 августа в Броварах четыре человека, по предварительному сговору между собой, с целью уничтожения чужого имущества, совершили поджог автомобиля марки "КИА", принадлежащий водителю "Радио Свобода".

Находясь на территории одной из многоэтажек города, они бросили на переднюю часть машины не установленный досудебным расследованием предмет, в следствие чего транспортное средство начало гореть.

В результате автомобиль полностью уничтожен, потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 220 тыс. гривен.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В настоящее время следствием устанавливается местонахождение еще 3 человек, причастных к совершению преступления.

Как сообщали Українськi Новини, 26 августа Нацполиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля редакции программы "Схемы".

Ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач заявил о поджоге автомобиля редакции в ночь на 17 августа.

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