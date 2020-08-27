подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 августа 2020, четверг, 05:15 53
Lifestyle 2020-08-27T05:15:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака смогут решить любые проблемы сегодня, — астролог

Три знака зодиака смогут решить любые проблемы сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на четверг
Гороскоп на 27 августа. Фото: geocaching.com
Гороскоп на 27 августа. Фото: geocaching.com

В то время, как в среду Близнецы, Девы и Весы сталкивались с трудностями, сегодня Раки, Львы и Рыбы смогут справиться со всеми проблемами. Подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака в четверг, 27 августа, расскажут Українські Новини.

Рак

Четверг подарит Раки стабильность. Звезды уверяют, что принятые в это время решения позитивно отразятся на делах в будущем. В это время Раки будут чувствовать себя увереннее и спокойнее, что позволит принимать взвешенные решения. Кроме того, у представителей этого знака получится избежать провокаций со стороны недоброжелателей.

Лев

В этот день у Львов многое получится, и они будут чувствовать себя уверенно, если основные вопросы решат до полудня. Четверг позволит удачно решить проблемные финансовые вопросы, для этого не следует изобретать что-то новое, а действовать уже проверенными способами. Вечером появится возможность отвлечься от повседневных забот.

Рыбы

В четверг благодаря решительным и выверенным действиям Рыбы смогут одержать победы. Главное, точно понимать, когда следует действовать решительно, и сконцентрировать свои силы на достижении важной цели. В личной жизни в этот день будет царить стабильность, что порадует Рыб.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют погодные экстримы осенью-2020.

Ранее сообщалось о том, что принесет август всем знакам зодиака.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на четверг

Львам не стоит лениться, а у Дев возможны импульси...
Три знака зодиака столкнутся с трудностями в делах...
Тельцов ждет финансовый успех, а у Близнецов удачн...
Три знака зодиака смогут избавиться от всех тревог...
В Украине продлили карантин до ноября. Какие ограничения будут действовать
В Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября
Новости
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
В НБУ дали прогноз курса гривны до конца года 05:45
Новый рынок газа. Какие тарифы и условия ждут украинцев 05:30
Где отменят линейки и как начнется учебный год. Чего ждать ученикам к 1 сентября 05:15
Нацвалюта укрепилась. Официальный курс гривны на четверг 05:00
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
Импортная рыба на украинских прилавках. Откуда к нам везут морепродукты 07:00
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Сотрудника СБУ назначили черкасским губернатором 17:26
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Президент Зеленский должен его утвердить, - Фонд «Украина XXI века» 10:20
Мост через Босфор в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook/CGUinIstanbul
Мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага 12:18
больше новостей
Кабмин на месяц запретил въезд в Украину иностранцам. Кого не коснется ограничение
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok