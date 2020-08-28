Трьом знакам зодіаку сьогодні посміхнеться удача, - астролог

Після того, як за гороскопом на четвер Ракам, Левам і Рибам прогнозували вдалий день , астрологи прогнозують, що за гороскопом на сьогодні Тельцям, Скорпіонам і Водоліям посміхнеться удача. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку в п'ятницю, 28 серпня, розповіли Українські Новини.

Телець

У цей період зірки радять Тельцям діяти активно і з самого ранку приступати до вирішення важливих і складних завдань. У п'ятницю представникам цього знаку не важко домогтися бажаного. Тельцям, які не перебувають у відносинах, не варто цуратися знайомств з новими людьми. В цей день є шанс познайомитися з людиною, з яким в майбутньому зав'яжуться відносини.

Скорпіон

У п'ятницю у Скорпіонів вийде без проблем впоратися з поставленими завданнями. В цей день слід налаштувати себе на успіх і бути більш рішучими у своїх діях. У першій половині п'ятниці робіть рутинну роботу, ставитеся до своїх обов'язків скрупульозно і відповідально. Після обіду можна відволіктися від основної роботи, відправитися в поїздку, більше спілкуватися і планувати відпочинок.

Водолій

Для Водоліїв цей день стане сприятливим часом в сфері любові. Тим, хто ще не знайшов свою другу половинку, потрібно активізуватися і не проводити час на самоті. А тим, чиє серце вже зайнято, слід приділити час своїм близьким і коханим людям, провести з ними якомога більше часу. Постарайтеся на вихідні дні запланувати спільний відпочинок.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає представників всіх знаків зодіаку в серпні.

Також синоптики прогнозують, що кінець серпня буде аномально спекотним і грозовим.

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