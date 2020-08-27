На трассе Киев-Чоп ограничат движение: военная авиация проводит учения

В четверг, 27 августа, с 16:00 до 19:00 на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района военные самолеты будут отрабатывать посадку и взлет. Поэтому там будет ограничено движение.

Об этом сообщает прес-служба "Укравтодора", передают Українськi Новини.

В пресс-службе посоветовали делать объезд через село Гнильчье.

"Данные учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан", - сообщила прессслужба Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины.

Карта объезда. Укравтодор

Как сообщали Українські Новини, в Киеве до 1 сентября перекрыли движение транспорта на съезде Шулявского путепровода.

25 августа, в Киеве по улице Ярославской перекрывали движение из-за съемок комедийного боевика "Последний наемник" ("The Last Mercenary") производства Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

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