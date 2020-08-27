подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 августа 2020, четверг, 12:10 651 Карта
Транспорт 2020-08-27T12:45:02+03:00
Українські Новини
На трассе Киев-Чоп ограничат движение: военная авиация проводит учения

На трассе Киев-Чоп ограничат движение: военная авиация проводит учения

Надежда Комендантова
Трасса, Автотрасса, Перекрытие дорог, Перекрытие движения, Шулявский путепровод, Трасса Киев-Чоп
Трасса Фото: tsn.ua
Трасса Фото: tsn.ua

В четверг, 27 августа, с 16:00 до 19:00 на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района военные самолеты будут отрабатывать посадку и взлет. Поэтому там будет ограничено движение.

Об этом сообщает прес-служба "Укравтодора", передают Українськi Новини.

В пресс-службе посоветовали делать объезд через село Гнильчье.

"Данные учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан", - сообщила прессслужба Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины.

Карта объезда. УкравтодорКарта объезда. Укравтодор

Как сообщали Українські Новини, в Киеве до 1 сентября перекрыли движение транспорта на съезде Шулявского путепровода.

25 августа, в Киеве по улице Ярославской перекрывали движение из-за съемок комедийного боевика "Последний наемник" ("The Last Mercenary") производства Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Больше новостей о: Трасса Автотрасса Перекрытие дорог Перекрытие движения Шулявский путепровод Трасса Киев-Чоп

Убитый в Mercedes под Пирятиным мужчина является и...
Администрация Исламабада из-за COVID-19 закрывает ...
В Киеве протестовали против закрытия рынка на Трое...
В Киеве на Братиславской перекрыли движение из-за ...
Заболеваемость коронавирусом растет второй день подряд
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов
Новости
Wizz Air может закрыть свою базу в Киеве из-за конфликта с профсоюзом 12:35
Если учитель заразится COVID-19, могут закрыть школу, — КГГА 12:30 Инфографика
Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили рассказал, что получит Украина в результате сдачи в концессию Херсонского порта 12:29
С подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко сняли электронный браслет 12:20
"Нефтегаз" увеличил цену на газ на сентябрь на 45% до 4,7 гривны/куб. м. 12:10
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
больше новостей
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Сотрудника СБУ назначили черкасским губернатором 17:26
больше новостей
Карантин в Украине снова продлили. На сколько и что запрещено
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok