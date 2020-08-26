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  • Львам не стоит лениться, а у Дев возможны импульсивные траты, — гороскоп от Глобы на сегодня
26 августа 2020, среда, 08:30 6
Lifestyle 2020-08-26T08:30:01+03:00
Українські Новини
Львам не стоит лениться, а у Дев возможны импульсивные траты, — гороскоп от Глобы на сегодня

Львам не стоит лениться, а у Дев возможны импульсивные траты, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на среду от Павла Глобы. Фото: pixabay
Гороскоп на среду от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как во вторник астролог советовал не расстраиваться по пустякам, сегодня стоит относиться к делал без спешки и работать на результат. Подробно о том, что ждет представителей всех знаков зодиака, рассказал Павел Глоба.

Овен

Если Овны хотят достичь чего-то нового в жизни, им придется пойти на радикальные шаги и забыть о комфорте. Звезды советуют внимательно продумать свои желания и начать составлять пошаговый план действий, ведь иначе хаос может не дать реализовать задуманное.

Телец

Тельцам звезды рекомендуют посвятить день духовным поискам и самообразованию. Интуиция в среду хорошо будет работать на представителей знака и они смогут удачно ее использовать.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам по возможности встретиться с людьми, которые являются для них наставниками. Искренний разговор с ними может принести добротные плоды.

Рак

Дела с деньгами Ракам стоит перенести на другие дни – есть большие шансы совершить существенную ошибку из-за невнимательности. Отдайте предпочтение решению мелких вопросов, решения по которым не могут иметь существенной угрозы в будущем.

Лев

В среду Львам может быть трудно настроиться на работу. Однако поработать все же стоит, потому что сейчас плохое время для лентяйства.

Дева

Будьте осторожными с деньгами, особенно когда отправляетесь на шопинг. Возможные необдуманные траты могут вас огорчить.

Весы

Хорошее время, чтобы дать делам в жизни происходить естественным образом. Весы будут приятно удивлены, когда увидят, как изменится их реальность.

Скорпион

Тех, кто учится, в среду ожидает удача – день очень удачный для усвоения новой информации. Этот момент могут использовать и те, кто уже давно хотел изучить что-либо. Можно смело воспользоваться онлайн курсами.

Стрелец

Стрельцы в этот день получат прекрасную возможность сделать уверенный шаг к пониманию себя самого и улучшению своей жизни. Помните, что без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело используйте свободное время на то, что поможет обрести внутреннее равновесие.

Козерог

День прежде всего будет благоприятным для Козерогов, которые занимаются интеллектуальным трудом и финансами. В этот день возможны серьезные переговоры. Постарайтесь сконцентрироваться и взвесить на все моменты и подводные камни.

Водолей

День хорошо подходит для физических нагрузок и тяжелого труда, потраченная Водолеями энергия легко и быстро восстановится.

Рыбы

В среду Рыбам легко будут удаваться контакты с начальством и коллегами, переговоры будут проходить успешно.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в августе.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что конец августа будет аномально жарким и грозовым.

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