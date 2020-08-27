подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 августа 2020, четверг, 10:51 150
Общество 2020-08-27T10:52:37+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Валерия Драгомирова
Пожар, Спасатели, ГосЧС, Пожарная опасность, Чрезвычайная пожарная опасность
Пожар. Фото: Валерия Назаренко
Пожар. Фото: Валерия Назаренко

27-28 августа в центральных, южных, восточных областях, в Крыму и большинстве районов Хмельницкой и Черновицкой областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

"По информации УкрГидрометцентра, 27-28 августа в центральных, южных, восточных областях, в Крыму и большинстве районов Хмельницкой и Черновицкой областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем. 

Как сообщали Українські Новини, Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь. В ближайшее время осеннего похолодания (ниже 14 градусов тепла) не будет. В основном похолодание осенью начинается в конце сентября или начале октября.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень. По долгосрочному прогнозу синоптиков, осень 2020 года в целом ожидается прохладной из-за ранних и частых похолоданий до заморозков, и с недобором осадков 30-50%.

Тем временем синоптик дала прогноз на последние летние дни. В Украине 27 августа дожди пройдут преимущественно в северных областях. Немного затронет западную часть. 

Больше новостей о: Пожар Спасатели ГосЧС Пожарная опасность Чрезвычайная пожарная опасность

Из-за непогоды в Украине обесточены 139 населенных...
В большинстве областей Украины объявили чрезвычайн...
Ночью в Харькове горела высотка. 13 человек эвакуи...
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной о...
Заболеваемость коронавирусом растет второй день подряд
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов
Новости
Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили позитивно оценил приватизацию отеля "Днепр" 10:59
Рубль продолжает стремительно падать. Курс российской нацвалюты на 27 августа 10:58
В Украине растут цены на гречку 10:57
Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине 10:51
Доллар и евро подскочили. Курс валют на 27 августа 10:30
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
Импортная рыба на украинских прилавках. Откуда к нам везут морепродукты 07:00
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Сотрудника СБУ назначили черкасским губернатором 17:26
Мост через Босфор в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook/CGUinIstanbul
Мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага 12:18
больше новостей
Карантин в Украине снова продлили. На сколько и что запрещено
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok