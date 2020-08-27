Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

27-28 августа в центральных, южных, восточных областях, в Крыму и большинстве районов Хмельницкой и Черновицкой областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС.



"По информации УкрГидрометцентра, 27-28 августа в центральных, южных, восточных областях, в Крыму и большинстве районов Хмельницкой и Черновицкой областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем.



Как сообщали Українські Новини, Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь. В ближайшее время осеннего похолодания (ниже 14 градусов тепла) не будет. В основном похолодание осенью начинается в конце сентября или начале октября.



Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень. По долгосрочному прогнозу синоптиков, осень 2020 года в целом ожидается прохладной из-за ранних и частых похолоданий до заморозков, и с недобором осадков 30-50%.



Тем временем синоптик дала прогноз на последние летние дни. В Украине 27 августа дожди пройдут преимущественно в северных областях. Немного затронет западную часть.

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