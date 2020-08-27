Рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в Україні

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме 27-28 серпня в центральних, південних, східних областях, в Криму та більшості районів Хмельницької та Чернівецької областей.

Про це сказано в повідомленні ДСНС.



"За інформацією Укргідрометцентру, 27-28 серпня в центральних, південних, східних областях, в Криму та більшості районів Хмельницької та Чернівецької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — сказано в ньому.



Як повідомляли Українські Новини, Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Найближчим часом осіннього похолодання (нижче 14 градусів тепла) не буде. В основному похолодання восени починається в кінці вересня або початку жовтня.



Раніше синоптик дав попередній прогноз на осінь. За довгостроковим прогнозом синоптиків, осінь 2020 року в цілому очікується прохолодною через ранні і частих похолодань до заморозків, і з недобором опадів 30-50%.



Тим часом синоптик дала прогноз на останні літні дні. В Україні 27 серпня дощі пройдуть переважно в північних областях. Трохи зачепить і західну частину.

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