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27 серпня 2020, четвер, 10:51 9
Суспільство 2020-08-27T11:45:01+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в Україні

Рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в Україні

Валерия Драгомирова
дснс, Рятувальники, ДСНС України, пожежна небезпека
Пожежа. Фото: Валерия Назаренко
Пожежа. Фото: Валерия Назаренко

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме 27-28 серпня в центральних, південних, східних областях, в Криму та більшості районів Хмельницької та Чернівецької областей.

Про це сказано в повідомленні ДСНС.

"За інформацією Укргідрометцентру, 27-28 серпня в центральних, південних, східних областях, в Криму та більшості районів Хмельницької та Чернівецької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — сказано в ньому. 

Як повідомляли Українські Новини, Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Найближчим часом осіннього похолодання (нижче 14 градусів тепла) не буде. В основному похолодання восени починається в кінці вересня або початку жовтня.

Раніше  синоптик дав попередній прогноз на осінь. За довгостроковим прогнозом синоптиків, осінь 2020 року в цілому очікується прохолодною через ранні і частих похолодань до заморозків, і з недобором опадів 30-50%.

Тим часом синоптик дала прогноз на останні літні дні. В Україні 27 серпня дощі пройдуть переважно в північних областях. Трохи зачепить і західну частину. 

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