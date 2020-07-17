Авторы законопроекта "О медиа" дважды солгали о его поддержке, - СМИ

В то время, как в европейских институциях продолжают отслеживать ситуацию с возможным принятием в Парламенте Украины закона "О медиа", который некоторые эксперты определяют как драконовский, инициаторы данного документа продолжают настаивать на голосовании за него в Парламенте.

Как отмечают репортеры портала strana.ua, до конца текущей сессии Верховная Рада вряд ли успеет принять законопроект "О медиа". Однако "слуга народа" и одна из авторов законопроекта Евгения Кравчук не исключила, что его примут за основу до сентября - "если летом будут внеочередные (заседания, - Ред)".

Напомним, в законопроекте "О медиа", который предлагается к принятию, прописана ускоренная блокировка СМИ, ужесточения санкций против журналистов и медиа, а также практически неограниченные полномочия Национального совета по телерадиовещанию, который получает право блокировать онлайн-СМИ.

Профильный комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже рекомендовал парламенту принять документ за основу в первом чтении, несмотря на то, что, против него выступили многие представители журналистского и экспертного сообщества.

В ответ на это депутаты "Слуги народа" быстро нашли других экспертов и "представителей медиа", которые выразили законопроекту свою поддержку. Впрочем, репортеры утверждают, что авторы закона солгали общественности минимум дважды.

На днях Евгения Кравчук написала пост на Фейсбуке, где поблагодарила целый ряд медийных организаций, а также европейское сообщество за поддержку. И выразила благодарность целому ряду структур. Но как отмечают репортеры, большинство данных подписантов сильно зависят от Нацсовета по ТВ. Ряд иных - связанны с грантовыми организациями.

Авторы закона о медиа пытаются искусственно создать видимость его поддержки среди журналистов. В этом и заключается первая ложь, которую распространяют нардепы.

В целом, депутаты утверждают, что в Европе поддерживают и одобряют их детище - законопроект "О медиа". Однако, по словам репортеров, и это - ложь.

Действительно, часть посольств западных стран призвали Украину принять документ в первом чтении в ближайшее время. Но большинство европейских экспертов в сфере медиа и международные организации раскритиковали документ именно в той части, где идет речь об упрощении блокировки онлайн-медиа через суд, о штрафах и о регулировании контента.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир также раскритиковал законопроект "О Медиа" и заявил, что его нужно изменить для того, чтобы он больше соответствовал международному законодательству.