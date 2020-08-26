В Киеве две улицы в центре остались без электричества

В центре Киева произошло аварийное отключение оборудования, в результате чего без света остались две улицы. Об этом сообщает пресс-служба оператора системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".

Без электроэнергии остались дома по ул.Паньковская 17, 19, Саксаганского 66, 68/21, 86, 84, 72, 70, 70б, 17, 19 15 / 77а.

"Для этих домов мы сейчас подсоединяем дизельгенераторы и одновременно восстанавливаем постоянную схему питания", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что в киевском метро вечером погас свет, люди подсвечивали себе дорогу телефонами.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" объясняет, что отключение электроэнергии в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах произошло вследствие обесточивания системы шин на ТЭЦ-5 из-за возгорания масляного выключателя.

Также весной ночью в Киеве на Крещатике вспыхнул сильный пожар в подземном коллекторе, где размещены электрические кабели.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости