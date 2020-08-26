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26 августа 2020, среда, 20:33 740
Общество 2020-08-26T20:33:58+03:00
Українські Новини
В Киевской области произошло смертельное ДТП с подростками, двое погибли

В Киевской области произошло смертельное ДТП с подростками, двое погибли

Ольга Фандорина
Авария, ДТП, смертельное ДТП, ДТП в Киевской области
ДТП. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
ДТП. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В городе Березань Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает полиция Киевской области.

По данным полиции, водитель Chevrolet не справился с управлением и въехал в бетонный забор домовладения. В автомобиле на момент столкновения находились водитель и четверо пассажиров.

В результате аварии 20-летний водитель и 15-летняя пассажирка погибли, еще трое пассажиров 17 и 19 лет получили многочисленные повреждения. Пострадавших госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщали Українськi Новини, ранее под Киевом женщина перебегала дорогу в неположенном месте и погибла под колесами микроавтобуса.

Ранее сообщалось о том, что 6 августа в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими.

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