Курортний Куяльницький лиман завалили сміттям місцеві

Навколо Куяльницького лиману утворилися десятки стихійних звалищ, які знищують екосистему водойми. Про це повідомив одеський краєзнавець Дмитро Жданов, передає Вгороде.

Уже не перший рік між лиманом і прилеглими населеними пунктами утворюються сміттєзвалища. Жителі багатьох сіл, особливо Котовки і Корсунці, використовують ерозійні освіти на схилах берегів Куяльника як особистих сміттєвих полігонів. І навіть регулярні суботники не рятують ситуацію.

Також краєзнавець розповів, що на правому березі лиману виявили старовинні компостні дири. Швидше за все на їх місці був смітник приватних санаторіїв, яких було дуже багато на рубежі 19-20 століття. І те сміття, яке зараз вивозиться людьми, з часом теж піде під землю, повністю знищуючи екосистему навколо Куяльницького лиману.

Мусор на лимане. Фото: Дмитрий Жданов

Як повідомляли Українські Новини, поки за рік в Україні більш ніж у 2000 водоймах вимерло все живе, біля села Іванівка в Очаківському районі Миколаївської області виявлено масовий мор риби в Дніпровському лимані.

А сміттєві затори на Закарпатті заблокували річку Боржаву: рятувальники розчищають воду.

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