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07 июля 2020, вторник, 16:52 59
Общество 2020-07-07T18:30:02+03:00
Українські Новини
В Днепровском лимане массово переморили рыбу

В Днепровском лимане массово переморили рыбу

Ольга Фандорина
Николаевская область, Рыба, Мор рыбы

Пока за год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерло всё живое, возле села Ивановка в Очаковском районе Николаевской области выявлен массовый мор рыбы в Днепровском лимане. Об этом заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный в Facebook во вторник, 7 июля.

"Массовый мор рыбы зафиксирован на Николаевщине. Вчера инспекторы ГЭИ, обследовав береговую полосу Днепровского лимана возле села Ивановка, что в Очаковском районе, обнаружили массовую гибель рыбы", - написал Малеваный.

На участке длиной 1000 метров и шириной 1 метр на каждый квадратный метр зафиксировали по 40 мертвых бычков и по 10 экземпляров атерины.

По словам чиновника, Госэкоинспекция взяла пробы воды, чтобы провести исследования и определить причины гибели рыбы.

"ГЭИ будет выяснять причины мора: уже взяты пробы воды, чтобы провести исследования в лаборатории", - подытожил Малеваный.

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