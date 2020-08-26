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26 августа 2020, среда, 19:20 25
Шоу-бизнес 2020-08-26T20:00:02+03:00
Українські Новини
Netflix показал трейлер нового фильма о сестре Шерлока Холмса

Netflix показал трейлер нового фильма о сестре Шерлока Холмса

Валерия Драгомирова
Шерлок Холмс, Генри Кавилл, Милли Бобби Браун, Энола Холмс

Американский стриминговый сервис Netflix, который снимает фильм в Украине, показал первый трейлер фильма о Эноле Холмс, сестре знаменитого детектива Шерлока Холмса.

Трейлер появился на официальном канале в YouTube. 

Когда Энола Холмс, сестра-подросток Шерлока, обнаруживает, что ее мать пропала, она отправляется на ее поиски, став самостоятельным супер-сыщиком, перехитрив своего знаменитого брата и разгадывая опасный заговор вокруг таинственного молодого лорда. 

Главную роль самой Энолы исполнила английская актриса Милли Бобби Браун, которая также выступила одним из продюсеров ленты. В картине также задействованы Сэм Клафлин в образе Майкрофта Холмса, Генри Кавилл в роли самого Шерлока и Хелена Бонем Картер в образе матери главной героини.

Премьера фильма состоится 23 сентября 2020 года. 



Как сообщали Українські Новини, Милли Бобби Браун в 2016 года стала одной из самых популярных актеров в мире, сыграв в многосерийной картине "Очень странные дела".

Тем временем во втором сезоне "Ведьмака", где главную роль играет Генри Кавилл, сыграют актеры из "Игры престолов" и "Хоббита". 

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