Netflix показал трейлер нового фильма о сестре Шерлока Холмса

Американский стриминговый сервис Netflix, который снимает фильм в Украине, показал первый трейлер фильма о Эноле Холмс, сестре знаменитого детектива Шерлока Холмса.

Трейлер появился на официальном канале в YouTube.



Когда Энола Холмс, сестра-подросток Шерлока, обнаруживает, что ее мать пропала, она отправляется на ее поиски, став самостоятельным супер-сыщиком, перехитрив своего знаменитого брата и разгадывая опасный заговор вокруг таинственного молодого лорда.

Главную роль самой Энолы исполнила английская актриса Милли Бобби Браун, которая также выступила одним из продюсеров ленты. В картине также задействованы Сэм Клафлин в образе Майкрофта Холмса, Генри Кавилл в роли самого Шерлока и Хелена Бонем Картер в образе матери главной героини.



Премьера фильма состоится 23 сентября 2020 года.







Как сообщали Українські Новини, Милли Бобби Браун в 2016 года стала одной из самых популярных актеров в мире, сыграв в многосерийной картине "Очень странные дела".



Тем временем во втором сезоне "Ведьмака", где главную роль играет Генри Кавилл, сыграют актеры из "Игры престолов" и "Хоббита".

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