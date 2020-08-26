Netflix показав трейлер нового фільму про сестру Шерлока Холмса

Американський стрімінговий сервіс Netflix, який знімає фільм в Україні, показав перший трейлер фільму про Енолу Холмс, сестру знаменитого детектива Шерлока Холмса.

Трейлер з'явився на офіційному каналі в YouTube.

Коли Енола Холмс, сестра-підліток Шерлока, виявляє, що її мати пропала, вона відправляється на її пошуки, ставши самостійним супер-детективом, перехитривши свого знаменитого брата і розгадуючи небезпечну змову навколо таємничого молодого лорда.

Головну роль самої Еноли виконала англійська актриса Міллі Боббі Браун, яка також виступила одним з продюсерів стрічки. У картині також задіяні Сем Клафлін в образі Майкрофта Холмса, Генрі Кавілл у ролі самого Шерлока і Хелена Бонем Картер в образі матері головної героїні.

Прем'єра фільму відбудеться 23 вересня 2020 року.



Як повідомляли Українські Новини, Міллі Боббі Браун у 2016 року став одним із найпопулярніших акторів у світі, зігравши в багатосерійній картині "Дуже дивні справи". Тим часом у другому сезоні "Відьмака", де головну роль грає Генрі Кавілл, зіграють актори з "Гри престолів" і "Хоббіта".

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