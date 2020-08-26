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26 серпня 2020, середа, 19:20 8
Шоу-бізнес 2020-08-26T20:45:01+03:00
Українські Новини
Netflix показав трейлер нового фільму про сестру Шерлока Холмса

Netflix показав трейлер нового фільму про сестру Шерлока Холмса

Валерия Драгомирова
Шерлок Холмс, Netflix, Кіно

Американський стрімінговий сервіс Netflix, який знімає фільм в Україні, показав перший трейлер фільму про Енолу Холмс, сестру знаменитого детектива Шерлока Холмса.

Трейлер з'явився на офіційному каналі в YouTube.   

Коли Енола Холмс, сестра-підліток Шерлока, виявляє, що її мати пропала, вона відправляється на її пошуки, ставши самостійним супер-детективом, перехитривши свого знаменитого брата і розгадуючи небезпечну змову навколо таємничого молодого лорда.                           

Головну роль самої Еноли виконала англійська актриса Міллі Боббі Браун, яка також виступила одним з продюсерів стрічки. У картині також задіяні Сем Клафлін в образі Майкрофта Холмса, Генрі Кавілл у ролі самого Шерлока і Хелена Бонем Картер в образі матері головної героїні.                                                         

Прем'єра фільму відбудеться 23 вересня 2020 року.


Як повідомляли Українські Новини, Міллі Боббі Браун у 2016 року став одним із найпопулярніших акторів у світі, зігравши в багатосерійній картині "Дуже дивні справи". Тим часом у другому сезоні "Відьмака", де головну роль грає Генрі Кавілл, зіграють актори з "Гри престолів" і "Хоббіта".

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