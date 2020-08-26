B2B Jewerly в сентябре запустит проект поддержки пенсионеров, – Николай Гонта

В начале сентября сеть ювелирных магазинов В2В Jewelry совместно с благотворительным фондом "Зимородок" начинают новый социальный проект, направленный на поддержку благосостояния пенсионеров, которые являются клиентами магазинов В2В Jewelry.

Об этом в своем блоге написал основатель сети Николай Гонта.

"Благодаря этому проекту, люди пенсионного возраста смогут получить помощь на оплату коммунальных услуг, приобретение медикаментов, а также получить продуктовый набор первой необходимости. Эта возможность станет реальностью уже с 1 сентября этого года, и этот проект – часть программы социальной ответственности нашей компании", - отметил Гонта.

По его словам, чтобы получить помощь, достаточно заполнить анкету в любом магазине В2В Jewelry, приложить копию пенсионного удостоверения и подтверждающие документы. Такими документами могут быть: квитанция на оплату коммунальных услуг, счет на оплату медикаментов из аптеки, счет на лечение в медучреждении.

"Помощь будет оказана. Наши специалисты возьмут в работу все ваши обращения без исключения! Без сомнения, сегодня в Украине тысячи пожилых людей нуждаются в поддержке, и им важно доказать, что их видят, слышат, им помогут, и что они ни в коем случае не помеха для людей современного мира", - подчеркнул Гонта.

Как ранее сообщалось, Всеукраинская ассоциация ювелиров (председатель ассоциации - Николай Гонта) и фонд "Зимородок" в рамках благотворительного проекта передали Вороньковской амбулатории Бориспольского района аппарат УЗИ.

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