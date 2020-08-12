Всеукраинская ассоциация ювелиров начала акцию помощи врачам

По условиям - прибыль от продажи ювелирных украшений за один день жертвуют на благотворительность. Начал щедрую инициативу магазин B2B jewelry, который расположен в Киеве по проспекту Леси Украинки 30В.

Средства передали в Благотворительный Фонд "Зимородок".

Таким образом, откликнулись на просьбу Воронькивськой амбулатории, Бориспольского района - приобрести аппарат УЗИ. Амбулатория с.Воронькив обслуживает более 5 тыс населения своего села, а также жителей пяти окрестных сел.

Медицинские работники рассказывают, что осуществилась их мечта - ведь услуга УЗИ исследования в их медучреждении даст возможность развиваться дальше и диагностировать гораздо быстрее, не дожидаясь осмотра в центральных больницах.

Работники медучреждения и представители Воронькивськой общины искренне благодарят Всеукраинскую ассоциацию ювелиров (председатель ассоциации - Николай Гонта) и Благотворительный Фонд "Зимородок" (председатель фонда - Елена Гонта).