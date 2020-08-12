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12 августа 2020, среда, 12:19 719 Фото
Общество 2020-08-12T13:00:02+03:00
Українські Новини
Всеукраинская ассоциация ювелиров начала акцию помощи врачам

Всеукраинская ассоциация ювелиров начала акцию помощи врачам

Ирина Дорофейчук
Медицина, Врачи, Здравоохранение, Пандемия, Гонта, Зимородок, B2B jewelry
B2B jewelry и благотоврительный фонд
B2B jewelry и благотоврительный фонд "Зимородок". Фото: B2B jewelry

По условиям - прибыль от продажи ювелирных украшений за один день жертвуют на благотворительность. Начал щедрую инициативу магазин B2B jewelry, который расположен в Киеве по проспекту Леси Украинки 30В.

Средства передали в Благотворительный Фонд "Зимородок".

Таким образом, откликнулись на просьбу Воронькивськой амбулатории, Бориспольского района - приобрести аппарат УЗИ. Амбулатория с.Воронькив обслуживает более 5 тыс населения своего села, а также жителей пяти окрестных сел.

Медицинские работники рассказывают, что осуществилась их мечта - ведь услуга УЗИ исследования в их медучреждении даст возможность развиваться дальше и диагностировать гораздо быстрее, не дожидаясь осмотра в центральных больницах.

Работники медучреждения и представители Воронькивськой общины искренне благодарят Всеукраинскую ассоциацию ювелиров (председатель ассоциации - Николай Гонта) и Благотворительный Фонд "Зимородок" (председатель фонда - Елена Гонта).

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