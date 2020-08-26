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26 серпня 2020, середа, 17:20 150
Бізнес 2020-08-26T19:15:02+03:00
Українські Новини
B2B Jewerly у вересні запустить проект підтримки пенсіонерів, – Микола Гонта

B2B Jewerly у вересні запустить проект підтримки пенсіонерів, – Микола Гонта

Сергій Паламаренко
Благодійний фонд, Пенсіонери, В2В jewelry, Микола Гонта, Всеукраїнська асоціація ювелірів, Зимородок
Микола Гонта. Фото: b2bjewelry.com.ua
Микола Гонта. Фото: b2bjewelry.com.ua

На початку вересня мережа ювелірних магазинів В2В Jewelry спільно з благодійним фондом "Зимородок" починають новий соціальний проект, що спрямований на підтримку добробуту пенсіонерів, які є клієнтами магазинів В2В Jewelry.

Про це у своєму блозі написав засновник мережі Микола Гонта.

"Завдяки цьому проекту, люди пенсійного віку зможуть отримати допомогу на оплату комунальних послуг, придбання медикаментів, а також отримати продуктовий набір першої необхідності. Ця можливість стане реальністю вже з 1 вересня цього року, і цей проект - частина програми соціальної відповідальності нашої компанії", - зазначив Гонта.

За його словами, щоб отримати допомогу, достатньо заповнити анкету в будь-якому магазині В2В Jewelry, додати копію пенсійного посвідчення і підтверджуючі документи. Такими документами можуть бути: квитанція на оплату комунальних послуг, рахунок на оплату медикаментів з аптеки, рахунок на лікування в медичному закладі.

"Допомога буде надана. Наші фахівці візьмуть в роботу всі ваші звернення без винятку! Без сумніву, сьогодні в Україні тисячі літніх людей, які потребують підтримки, та їм важливо довести, що їх бачать, чують, їм допоможуть, і що вони ні в якому разі не перешкода для людей сучасного світу", - підкреслив Гонта.

Як раніше повідомлялося, Всеукраїнська асоціація ювелірів (голова асоціації - Микола Гонта) та фонд "Зимородок" в рамках благодійного проекту передали Вороньківській амбулаторії Бориспільського району апарат УЗД.

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