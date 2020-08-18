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18 августа 2020, вторник, 18:12 133
Финансы 2020-08-18T18:13:39+03:00
Українські Новини
В КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен

В КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен

Кира Молчанова
Киев, Бизнес, КГГА, средняя зарплата, средний бизнес, Экономическое развитие, Малый бизнес
Здание КГГА. Фото: КГГА
Здание КГГА. Фото: КГГА

В Киевской городской государственной администрации планируют, что к 2023 году средняя зарплата жителей столицы увеличится почти до 23 тыс. гривен. Пока же в Украине номинальные показатели среднего заработка находятся в районе 11,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в проекте Программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы, опубликованном на сайте КГГА.

В проекте говорится, что Киев останется открытым для бизнеса и инвестиций, что должно стимулировать инновации и поддерживать конкурентную среду. Через три года предприятий, занимающихся инновациями, должно стать на 21,9% больше. Ожидается также рост доходов бюджета Киева от налогов, уплаченных промышленными предприятиями.

В Программе говорится, что экспорт столичных товаров в расчете на одного человека постепенно будет расти с 4139,3 долл. США в 2021 году до 4501,9 долл. США в 2023 году. Кроме того, станет больше работников, занятых на малых предприятиях. Увеличится доля малого и среднего бизнеса.

В документе говорится, что КГГА предусмотрела меры, от которых вырастет уровень занятости жителей столицы, а вместе с ним — официальной среднемесячной заработной платы. В расчете на одного штатного работника он будет увеличиваться с 18,2 тыс. грн в 2021 году до 22,9 тыс. грн в 2023 году.

Как сообщали Українські Новини, в мае средняя заработная плата увеличилась по сравнению с апрелем на 1,1%, или на 112 гривен до 10 542 гривен в месяц.

Также Кабинет Министров планирует увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен с 1 января 2021 года.

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