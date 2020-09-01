В следующем году повысят пенсионный возраст для женщин

В то время, как в Украине повысили "минималку", в апреле 2021 года украинцев ждет повышение пенсионного возраста с 59,5 до 60 лет. Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на закон "Об общегосударственном обязательном пенсионном страховании".

Так, сообщается, что законом №0972 право женщин выходить на пенсию раньше мужчин предлагали сохранить, однако Верховная Рада этот документ отменила.

Ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявляла, что в Кабмине работают над новыми параметрами пенсионной системы, в результате чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше. Например, разрешить делать это тем, кто уже заработал 40 лет стажа.

При этом воспользоваться таким правом смогут только те, кто начал работать раньше 20 лет и имеет непрерывный стаж.

К слову, украинцы, которые на время карантина временно остались без работы или лишились части зарплаты, в будущем могут получить более низкую пенсию. Так, в формуле расчета пенсий учитывается как стаж, так и размер заработной платы. Если на время карантина потерять работу на несколько месяцев или получать более низкую зарплату, в будущем это повлияет и на размер пенсионной выплаты.

Как сообщали Українські Новини, Министр финансов Сергей Марченко отмечает, что повышение минимальной зарплаты не повлияет на инфляцию.

Также мы писали, какие изменения ждут украинцев с сентября.

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