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26 августа 2020, среда, 05:07 22
Lifestyle 2020-08-26T05:07:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака столкнутся с трудностями в делах сегодня, — астролог

Три знака зодиака столкнутся с трудностями в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 26 августа 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 26 августа 2020. Фото: pixabay

В то время, как во вторник Овны, Стрельцы и Водолеи могли избавиться от любых тревог, сегодня Близнецы, Девы и Весы столкнутся с трудностями. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в среду,26 августа, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Накопившаяся усталость за последние дни скажется на настроении и работоспособности Близнецов. В этот период звезды советуют не нагружать себя излишне, заботясь о других. Кроме того, в среду важно проявлять выдержку и не идти на поводу у эмоций. Несдержанность, резкие высказывания могут стать причиной нападок со стороны окружающих. Не исключено, что предстоит выяснять отношения на повышенных тонах.

Дева

Дев ждет сложный день. Обстоятельства не всегда будут складываться благоприятно, это будет изрядно давить на нервы. В среду звезды советуют довести начатое до ума, одна для этот предстоит потратить больше времени, чем обычно. Звезды рекомендуют обдуманно подходить к решению текущих вопросов. Также сегодня в этот день отдыхайте и проводите время в свое удовольствие.

Весы

Весы в среду не смогут в полной мере реализовать свои планы. У представителей этого знака могут возникать трудности в делах. В этот период не стоит требовать от себя лишнего, следует избегать физических нагрузок и активных действий. Эксперименты лучше отложить на другой день, в этот период проводите время в комфортной обстановке.

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