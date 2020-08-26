Три знаки зодіаку сьогодні зіткнуться з труднощами в справах, - астролог

Після того, як за гороскопом на вівторок Овнам, Стрільцям і Водоліям астрологи прогнозували вдалий день , астрологи за гороскопом на сьогодні прогнозують Близнюкам, Дівам і Терезам труднощі. Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку в середу, 26 серпня, розкажуть Українські Новини.

Близнюки

Втома, що накопичилася за останні дні позначиться на настрої і працездатності Близнюків. У цей період зірки радять не навантажувати себе надміру, піклуючись про інших. Крім того, в середу важливо проявляти витримку і не йти на поводу у емоцій. Нестриманість, різкі висловлювання можуть стати причиною нападок з боку оточуючих. Не виключено, що належить з'ясовувати стосунки на підвищених тонах.

Діва

Дів чекає складний день. Обставини не завжди будуть складатися сприятливо, це буде неабияк тиснути на нерви. У середу зірки радять довести розпочате до розуму, одна для цей має бути витрачено більше часу, ніж зазвичай. Зірки рекомендують обдумано підходити до вирішення поточних питань. Також сьогодні в цей день відпочивайте і проводите час собі на втіху.

Терези

Терези в середу не зможуть повною мірою реалізувати свої плани. У представників цього знака можуть виникати труднощі в справах. У цей період не варто вимагати від себе зайвого, слід уникати фізичних навантажень і активних дій. Експерименти краще відкласти на інший день, в цей період проводите час в комфортній обстановці.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає представників всіх знаків зодіаку в серпні.

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