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25 августа 2020, вторник, 05:15 97
Lifestyle 2020-08-25T05:15:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака смогут избавиться от всех тревог, — астролог

Три знака зодиака смогут избавиться от всех тревог, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 25 августа 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 25 августа 2020. Фото: pixabay

В то время, как в понедельник у Раков, Львов и Козерогов были трудности, сегодня Овны, Стрельцы и Водолеи смогут избавиться от любых тревог. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака во вторник, 25 августа, расскажут Українські Новини.

Овен

День у Овнов обещает быть насыщенным приятными событиями. В этот период будьте готовы принимать неожиданные подарки, кто-то из близких захочет удивить представителей этого знака. Звезды советуют во вторник, выделить время для себя. Отправляйтесь за покупками, сделайте себе подарки. Также уделите время своей семье и друзьям.

Стрелец

Оптимизм Стрельцов поможет справиться с трудностями и преодолеть любые препятствия на пути. Во вторник на работе будут хвалить и отметят профессиональные качества представителей этого знака. В этот период можно планировать поездки и отправляться в путешествие. Небольшой отдых в это время будет весьма кстати.

Водолей

В этот день Водолеи во всех делах могут проявлять инициативу и настойчивость. Настройте себя на определенную позитивную волну, это поможет справиться с любыми трудностями, а решение даже самых сложных проблем будет по плечу. Звезды советуют в этот период не терять время даром и строить смелые планы на перспективу. Сегодня некоторых Вдолеев могут ожидать приятные известия. Они могут касаться изменений, связанных с карьерным ростом или новой работой.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в августе.

Кроме того, синоптик дала прогноз на длинные выходные: адский зной отступит и ударит с новой силой.

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